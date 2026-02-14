Crisi institucional
Andreu i els arxius del cas Epstein, una altra prova de foc (¿la definitiva?) per a la monarquia britànica
La corona està mirant de distanciar-se encara més de l’expríncep després de les últimes revelacions, però les possibilitats que surti ben parada són cada vegada menors
Lucas Font
Els últims documents publicats sobre el cas Epstein han tornat a posar la monarquia britànica al centre de totes les mirades. Les revelacions sobre les suposades relacions sexuals que l’expríncep Andreu va mantenir amb una segona víctima del pederasta Jeffrey Epstein el 2010, a més de la presumpta filtració d’informació confidencial quan exercia com a enviat comercial del Regne Unit, han obligat la família reial a posar més terra pel mig en els últims dies i a endurir el to amb l’exduc, caigut en desgràcia des de la seva funesta entrevista a la BBC el 2019. Els intents de la institució, no obstant, no estan aconseguint contenir ara per ara el creixent malestar entre l’opinió pública.
La policia de Thames Valley i la Fiscalia de la Corona estan estudiant la possible obertura d’una investigació formal contra Andreu per conducta indeguda en l’exercici d’un càrrec públic. Els documents revelats pels Estats Units apunten que l’expríncep va compartir informació amb Epstein sobre els seus viatges com a enviat comercial del Regne Unit, incloses oportunitats d’inversió a l’Afganistan i informes sobre les seves visites a Hong Kong, Singapur i el Vietnam. Una informació valuosa que el multimilionari nord-americà podria haver utilitzat en el seu propi benefici.
En un gest poc habitual, Carles III ha assegurat estar «disposat a col·laborar» amb les autoritats en cas que ho sol·licitin i ha mostrat la seva «profunda preocupació» per les noves revelacions sobre el seu germà. Uns comentaris semblants als del seu fill, el príncep Guillem. Però la pressió sobre la família reial no para de créixer, així com les preguntes sobre fins a quin punt el palau coneixia els detalls sobre la relació entre Andreu i Epstein, des de quan ho sabia i quines mesures va prendre sobre això, si és que en va prendre alguna.
Més transparència
«Necessiten arreglar les coses abans que Guillem agafi el relleu, perquè ell no vol heretar aquest problema. És molt més fàcil per a Carles bregar amb això. El problema d’Andreu definirà el seu regnat: pot ser vist com algú que va reformar la monarquia o com algú que bàsicament va permetre que es tornés irrellevant», explica Andrew Lownie, autor d’‘Entitled: The Rise and Fall of the House of York’ (Ascens i Caiguda de la Casa de York), una de les biografies més completes sobre l’exduc. «[La monarquia britànica] no pot recolzar la corrupció perquè soscava la feina que fan tots els altres. No es pot fer els ulls grossos davant d’això. Fins i tot pel seu propi interès, han d’ocupar-se d’aquest assumpte», afegeix.
No obstant, Lownie és molt escèptic sobre la possibilitat que la família reial opti per la plena transparència i apunta que hi continua havent molta informació que no ha sigut compartida, inclosos els registres de les visites al palau de Buckingham i a altres residències oficials de la corona on presumptament Andreu va rebre algunes de les víctimes d’Epstein. Una cosa que, segons l’autor, se suma al desinterès de la policia per investigar l’expríncep –considera que no s’obrirà una investigació formal contra ell– i a la falta de transparència del Govern, que ha evitat publicar informació sobre la seva etapa com a enviat comercial al·legant que podria tenir un impacte sobre la seguretat o sobre la salut de les persones esmentades en aquests documents.
Indignació pública
Carles III ja va desposseir dels seus títols el seu germà i el va forçar a abandonar la seva mansió a Windsor, però aquests gestos no han sigut suficients per contenir la indignació pública. Segons una recent enquesta de YouGov per a Sky News, un 82% dels britànics considera que el monarca hauria de demanar a Andreu que testifiqui davant de les autoritats nord-americanes, mentre que un 63% assegura que no li hauria de permetre viure a la seva finca privada a Sandringham, on s’ha instal·lat després d’abandonar la seva antiga residència. Uns passos que, ara per ara, el monarca no sembla disposat a fer.
Tant si l’expríncep ofereix noves explicacions sobre la seva relació amb Epstein com si no ho fa, el cert és que les possibilitats que la corona surti ben parada de l’escàndol són cada vegada menors. La institució continua comptant amb el recolzament majoritari de la població: un 45% considera que està responent correctament a la situació, davant un 29% que opina el contrari. Però en el cas dels menors de 24 anys aquestes xifres canvien radicalment, amb tan sols un 14% dels enquestats amb una opinió favorable sobre la gestió de la crisi per part del palau. El recolzament dels joves és cada vegada menor i la necessitat de netejar la imatge de la monarquia és més urgent que mai per garantir la seva supervivència a llarg termini.
