Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vendaval històricCarnaval de SolsonaPlans cap de setmanaFesta de la LlumVideoclip RosalíaAtlètic-BarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Nou cicle

Clara victòria nacionalista en les primeres eleccions a Bangladesh

Tarique Rahman, líder del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP)

Tarique Rahman, líder del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) / Europa Press/Contacto/Rubel Karmaker

Adrián Foncillas

Pequín

La victòria del Partit Nacionalista de Bangladesh (BNP) completa el moviment pendular en la política del país asiàtic. Durant gairebé dues dècades va ser perseguit i va boicotejar les eleccions passades, que va guanyar la Lliga Hawami, ara il·legalitzada i absent en la votació d’ahir. La història recent bengalí la resumeix, per sobre de l’enfrontament de formacions polítiques, el de dues dones: Khaleda Zia, que va morir al desembre i el fill de la qual serà investit com a primer ministre, i la seva nèmesi, Sheikh Hasina, descavalcada del poder dos anys enrere en una revolta popular i clamant avui des de l’exili indi contra la presumpta farsa electoral.La victòria del Partit Nacionalista de Bangladesh (BNP) completa el moviment pendular en la política del país asiàtic. Durant gairebé dues dècades va ser perseguit i va boicotejar amb sobrades raons les passades eleccions que, com era costum, va guanyar la Lliga Hawami, ara il·legalitzada i absent en la votació d’ahir. Però la història recent bengalí la resumeix, per sobre de l’enfrontament de formacions polítiques, el de dues dones. Khaleda Zia, morta al desembre i el fill de la qual serà investit primer ministre, i la seva nèmesi, Sheikh Hasina, descavalcada del poder dos anys enrere en una revolta popular i clamant avui des de l’exili indi contra la presumpta farsa electoral.

Aquest relleu de dinasties, o en paraules de Lampedusa, el canvi total perquè tot continuï igual, arruïna la voluntat regeneradora de la generació Zeta, que anhelava un país modern, sense corrupcions ni llinatges. És desitjable que la pressió popular obligui el nou Govern a haver d’atendre les necessitats de la seva joventut.Aquest relleu de dinasties o, en aproximades paraules de Lampedusa, el canvi total perquè tot continuï igual, arruïna la voluntat regeneradora de la Generació Zeta que va protagonitzar aquell moviment i que anhelava un país modern, sense corrupcions ni llinatges. És desitjable que la pressió popular obligui el nou govern a polir-se i atendre les necessitats de la seva joventut.

Majoria folgada

El recompte parcial concedeix al BNP una majoria folgada al Parlament amb 212 seients davant els 70 de la coalició liderada pel partit Jamaat-e-Islami. Aquesta coalició inclou el Partit Nacional Ciutadà, format pels estudiants d’aquella revolta, que va decidir alinear-se amb els islamistes. Va guanyar cinc dels 30 seients pels quals competia.El recompte parcial concedeix al BNP una majoria folgada al Parlament amb 212 seients davant els 70 de la coalició liderada pel partit Jamaat-e-Islami. En ella està inclosa el Partit Nacional Ciutadà, format pels estudiants d’aquella revolta, i que per a desmai de molts dels seus seguidors va decidir alinear-se amb els islamistes. Va guanyar cinc dels 30 seients en els quals competia.

Notícies relacionades

Tarique Rahman, líder del BNP, va descartar les celebracions després de la seva victòria i va emplaçar els seus seguidors a la pregària. Els perdedors van denunciar irregularitats en el procés, però van reconèixer la seva derrota i van prometre una oposició responsable. No hi ha anunci oficial, però és segur que serà aprovada en referèndum la carta de juliol, que limita els mandats del primer ministre, preveu una segona Cambra baixa parlamentària, reforça les competències del president i blinda l’estament judicial.Tarique Rahman, líder del BNP, va descartar les celebracions després de la seva rutilant victòria i va emplaçar els seus seguidors a la pregària. Els perdedors van denunciar algunes irregularitats en el procés però van acabar reconeixent la seva derrota i prometent una oposició responsable. No hi ha anunci oficial però és segur que serà aprovada en referèndum la Carta de juliol. És una llei que pretén evitar abusos com els d’Hasina: limita els mandats del primer ministre, contempla una segona ççcambraççcàmeraçç baixa parlamentària, reforça les competències del president i blinda l’estament judicial.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents