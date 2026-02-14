Nou cicle
Clara victòria nacionalista en les primeres eleccions a Bangladesh
Adrián Foncillas
La victòria del Partit Nacionalista de Bangladesh (BNP) completa el moviment pendular en la política del país asiàtic. Durant gairebé dues dècades va ser perseguit i va boicotejar les eleccions passades, que va guanyar la Lliga Hawami, ara il·legalitzada i absent en la votació d’ahir. La història recent bengalí la resumeix, per sobre de l’enfrontament de formacions polítiques, el de dues dones: Khaleda Zia, que va morir al desembre i el fill de la qual serà investit com a primer ministre, i la seva nèmesi, Sheikh Hasina, descavalcada del poder dos anys enrere en una revolta popular i clamant avui des de l’exili indi contra la presumpta farsa electoral.La victòria del Partit Nacionalista de Bangladesh (BNP) completa el moviment pendular en la política del país asiàtic. Durant gairebé dues dècades va ser perseguit i va boicotejar amb sobrades raons les passades eleccions que, com era costum, va guanyar la Lliga Hawami, ara il·legalitzada i absent en la votació d’ahir. Però la història recent bengalí la resumeix, per sobre de l’enfrontament de formacions polítiques, el de dues dones. Khaleda Zia, morta al desembre i el fill de la qual serà investit primer ministre, i la seva nèmesi, Sheikh Hasina, descavalcada del poder dos anys enrere en una revolta popular i clamant avui des de l’exili indi contra la presumpta farsa electoral.
Aquest relleu de dinasties, o en paraules de Lampedusa, el canvi total perquè tot continuï igual, arruïna la voluntat regeneradora de la generació Zeta, que anhelava un país modern, sense corrupcions ni llinatges. És desitjable que la pressió popular obligui el nou Govern a haver d’atendre les necessitats de la seva joventut.Aquest relleu de dinasties o, en aproximades paraules de Lampedusa, el canvi total perquè tot continuï igual, arruïna la voluntat regeneradora de la Generació Zeta que va protagonitzar aquell moviment i que anhelava un país modern, sense corrupcions ni llinatges. És desitjable que la pressió popular obligui el nou govern a polir-se i atendre les necessitats de la seva joventut.
Majoria folgada
El recompte parcial concedeix al BNP una majoria folgada al Parlament amb 212 seients davant els 70 de la coalició liderada pel partit Jamaat-e-Islami. Aquesta coalició inclou el Partit Nacional Ciutadà, format pels estudiants d’aquella revolta, que va decidir alinear-se amb els islamistes. Va guanyar cinc dels 30 seients pels quals competia.El recompte parcial concedeix al BNP una majoria folgada al Parlament amb 212 seients davant els 70 de la coalició liderada pel partit Jamaat-e-Islami. En ella està inclosa el Partit Nacional Ciutadà, format pels estudiants d’aquella revolta, i que per a desmai de molts dels seus seguidors va decidir alinear-se amb els islamistes. Va guanyar cinc dels 30 seients en els quals competia.
Tarique Rahman, líder del BNP, va descartar les celebracions després de la seva victòria i va emplaçar els seus seguidors a la pregària. Els perdedors van denunciar irregularitats en el procés, però van reconèixer la seva derrota i van prometre una oposició responsable. No hi ha anunci oficial, però és segur que serà aprovada en referèndum la carta de juliol, que limita els mandats del primer ministre, preveu una segona Cambra baixa parlamentària, reforça les competències del president i blinda l’estament judicial.Tarique Rahman, líder del BNP, va descartar les celebracions després de la seva rutilant victòria i va emplaçar els seus seguidors a la pregària. Els perdedors van denunciar algunes irregularitats en el procés però van acabar reconeixent la seva derrota i prometent una oposició responsable. No hi ha anunci oficial però és segur que serà aprovada en referèndum la Carta de juliol. És una llei que pretén evitar abusos com els d’Hasina: limita els mandats del primer ministre, contempla una segona ççcambraççcàmeraçç baixa parlamentària, reforça les competències del president i blinda l’estament judicial.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
- Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa