Relacions entre socis
ERC negocia amb el PSOE ajornar la llei de l’IRPF i incloure la recaptació
Republicans i socialistes busquen accelerar el nou consorci d’inversions i desencallar els pressupostos catalans del 2026
Els Comuns ja fa dies que van iniciar els contactes amb el Govern d’Illa per pactar els comptes
Quim Bertomeu
ERC i el PSOE estan negociant incloure esmenes a la proposta de finançament que el Govern ha de portar al Congrés, que obrin la porta que la Generalitat pugui recaptar en el futur l’IRPF que es paga en la comunitat. A canvi, Esquerra tornaria a posposar la votació al Congrés de la llei pròpia que va presentar en el seu dia perquè Catalunya assumeixi el 100% d’aquest impost. Aquests dos moviments en paral·lel servirien, al seu torn, per desbloquejar les converses entre el partit d’Oriol Junqueras i el Govern per als pressupostos de la Generalitat d’aquest any.
Els republicans sempre han posat la recaptació de l’IRPF com a condició per negociar els comptes de la Generalitat per al 2026. El Govern de Salvador Illa està d’acord que Catalunya recapti aquest impost, però el problema és que el Ministeri d’Hisenda no vol assumir ara el desgast de tramitar la llei que els republicans van registrar al Congrés el mes de setembre passat. És per això que la idea és que ERC torni a posposar el debat de la seva norma uns mesos més i, a canvi, la llei de finançament del Govern inclogui gestos amb l’IRPF. ¿Quins gestos? Un dels que es troba a sobre de la taula és modificar els articles de la Lofca que prohibeixen explícitament a les autonomies la recaptació de certs tributs.
Així, els republicans tenen decidit no elevar al ple del Congrés la seva proposició de llei perquè Catalunya recapti el 100% de l’IRPF davant la delicada situació en la qual es troba el PSOE després de les dues últimes cites electorals a Extremadura i Aragó i tenint encara per afrontar els comicis de Castella i Lleó i Andalusia. Un dels principals obstacles per als avanços en l’IRPF sempre ha sigut que la vicepresidenta i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, serà la candidata socialista a Andalusia i vol deixar l’erosió que pugui suposar aquest assumpte per al seu substitut en el gabinet de Pedro Sánchez.
Amb aquests moviments d’última hora, la idea és que ERC deixi passar l’oportunitat que té a finals de febrer per portar la seva pròpia llei de l’IRPF davant el ple del Congrés, i ara cal veure si la substitueixen per una altra proposició o prefereixen esperar unes setmanes abans d’impulsar qualsevol altra norma. Fonts d’ERC recalquen que continuaran pressionant perquè, tard o d’hora, el seu text sobre l’IRPF s’acabi tramitant.
Qüestió clau
A canvi de posposar la llei de l’IRPF, ERC està negociant una altra qüestió clau: que el Govern central accepti accelerar la creació d’un consorci d’inversions entre la Generalitat i l’Estat que vetlli perquè hi hagi una inversió estatal més notable en les infraestructures de Catalunya. Com l’IRPF, aquest també és un aspecte recollit en l’acord d’investidura entre el PSC i el partit de Junqueras que va fer president Salvador Illa l’agost del 2024. Fonts republicanes recalquen que el caos a Rodalies fa més que evident la necessitat d’una inversió més significativa a Catalunya i, per tant, constituir ara aquest consorci seria clau.
El Govern i ERC ja tenen des de fa setmanes un esborrany d’estatuts d’aquest consorci, però un altre cop el text està pendent que el Govern l’avali. Hi ha dues vies per crear-lo: si és un consorci, ha de fer-se a través d’una proposició de llei al Congrés. Si és una societat mixta, que també és una alternativa que s’ha contemplat, no fa falta que passi per la Cambra baixa. Els republicans pressionen per tal que sigui la primera opció, ja que consideren que dotaria aquest instrument de més solidesa. No està tancat.
Un de cada dos euros
Un dels problemes que s’han denunciat històricament des de Catalunya ha sigut que no s’executen les inversions que s’inclouen en els Pressupostos Generals de l’Estat. Segons les últimes dades disponibles, un informe de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), van admetre que en el primer semestre del 2024 tan sols es va executar un 20% de la inversió prevista a Catalunya. En el conjunt de l’any anterior, el 2023, no va passar del 45%. Un de cada dos euros no va arribar a invertir-se.
Fonts coneixedores de les converses expliquen que la negociació s’ha anat accelerant durant els últims dies, aprofitant que el secretari de Transports, José Antonio Santano, s’ha instal·lat a Barcelona fins que s’arregli la crisi de Rodalies. El paper que té Santano és clau per tal de firmar l’acord amb ERC per així accelerar el consorci. Aquest consorci, si arriba a bon port, aconseguirà que el Govern i ERC s’asseguin a negociar els pressupostos de la Generalitat.
Mentre ERC es prepara per entrar a negociar els comptes, els Comuns ja fa dies que van iniciar els contactes amb el Govern. Ahir les dues parts van tornar a citar-se i van fer un balanç oposat, informa Sara González. Segons l’Executiu de Salvador Illa, les converses "avancen a bon ritme". Tanmateix, els Comuns posen fre i veuen "lluny" arribar a un acord perquè no hi ha entesa en les qüestions centrals que estan reivindicant: més recursos i mesures en matèria de vivenda i de trens.
El comunicat de la conselleria d’Economia va posar el focus en l’evolució "positiva" de la negociació de cara a arribar a un pacte "el més aviat possible". A la sortida de la trobada, el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, va advertir que el suport depèn dels seus sis diputats i que són més "rellevants" les consideracions que feien sobre la reunió.El breu comunicat enviat per la conselleria d’Economia ha posat el focus en l’evolució "positiva" de la negociació per arribar a un pacte "el més aviat possible". Per contra, a la sortida de la ççtrobadaççpartitçç el portaveu dels Comuns al Parlament David Cid, ha marcat el terreny per advertir de què el suport depèn dels seus sis diputats i que, per tant, són més "rellevants" les consideracions que feien ells sobre la reunió. .
