El cicle electoral
Feijóo adverteix Vox que ha de "respectar" els votants del PP
El president popular fa un avís a Abascal en plenes negociacions a l’Aragó i Extremadura, i en l’inici de la precampanya de Castella i Lleó
El líder conservador llança diversos dards en llenguatge críptic amb destinació a l’extrema dreta
Mariano Alonso Freire
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va iniciar ahir a Salamanca, juntament amb el president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, la precampanya de cara a les eleccions en aquesta comunitat autònoma, que tindran lloc el 15 de març. I ho va fer, en un míting en què el PP va omplir el Teatro Liceo de la ciutat i va llançar diverses advertències més o menys velades a Vox, que com en Extremadura i Aragó es perfila com el soci imprescindible perquè els populars mantinguin el poder.
La primera i més taxativa, que "sumar no significa perdre el respecte als nostres votants". Unes paraules que adquireixen més rellevància la setmana posterior a les eleccions a l’Aragó, i després de l’enrenou provocat per unes declaracions de la presidenta en funcions de la Junta d’Extremadura, María Guardiola, en què va afirmar que havia sondejat el PSOE per a una possible abstenció. Tot i que després tant ella mateixa com Gènova van donar aquesta via per impossible, ja que consideren que l’única actitud "possibilista" és tornar a explorar un acord amb els d’Abascal. Però, a més d’això, Feijóo va tornar a queixar-se que no es reconeguin, com segons el seu parer s’hauria de fer, les dues victòries electorals del seu partit en aquestes dues comunitats autònomes. "¿Treure un 40% dels vots i demanar perdó? ¿O el 34% en unes eleccions amb vuit partits? Això només passa a l’Espanya sanchista", va proclamar amb sarcasme i en forma d’interrogació retòrica.
El líder de l’oposició va valorar la seva formació política com una que "no és infal·lible", va indicar, "però som creïbles", va sentenciar. I va deixar anar diversos dards en llenguatge críptic cap a l’extrema dreta. "Nosaltres parlem del sector primari perquè defensem el camp de debò. ¿O és que el camp només existeix d’uns quants anys ençà?", va tornar a demanar-se en veu alta. Igualment, va reclamar "humilitat", i va traçar una analogia que semblava tenir un clar destinatari. La de qui dins una colla d’amics és, va dir amb sorna, aquell que xerra de tot i sap de tot. "El paio s’ho sap tot i tu demanes: ¿però aquest qui és?, ¿què ha fet? I et contesten que no, que és un telepredicador. I tu contestes: bé, doncs al pròxim dinar o li truques a ell o em truques a mi", va sentenciar en clau gairebé costumista.
Feijóo va voler reivindicar el PP com un partit que "serveix" als ciutadans i que ha superat "les pitjors crisis a Espanya". Sense abandonar el to sarcàstic, es va referir també en un to molt crític al ministre de Transformació Digital i líder del PSOE de Madrid, Óscar López, recordant precisament el seu passat com a secretari general dels socialistes de Castella i Lleó, abans de l’arribada de Pedro Sánchez a Ferraz. "No descobriré qui és Óscar López, perquè aquí el coneixeu tan bé que no el voteu", va afirmar.
A més, va lamentar també les crítiques del ministre a l’expresident socialista d’Aragó, Javier Lambán, mort l’any passat, a qui el ministre López va atribuir la desfeta del PSOE en els comicis de diumenge passat. Feijóo va elogiar Lambán després de recordar que havien coincidit com a presidents autonòmics. "López no arribarà mai a la sola de les sabates a Lambán, i Sánchez tampoc", va exclamar. "El drama del PSOE actual és que hi cap gent com Óscar López i ja no hi cap gent com Lambán", va dir.
