El fill del xa crida a noves protestes a l’Iran per liderar la transició
Gemma Casadevall
"El meu cognom, el de la meva família, és el que clamen milions d’iranians al carrer. Jo assumeixo el desafiament d’encapçalar la transició cap a una democràcia, un acord model que sorgeixi d’unes eleccions lliures": amb aquestes paraules va justificar Reza Pahlavi, el fill de l’últim xa de l’Iran, la seva convocatòria de noves protestes al país, davant una brutal repressió de Teheran que ha causat entre 7.000 i 11.000 morts. Ho va fer des de la Conferència de Seguretat de Múnic (MSC), mentre a la capital bavaresa transcorrien manifestacions que reclamaven el final del règim, però que també eren contràries a deixar que sigui el fill del xa dirigeixi el país.
"Tenim un pla per després del col·lapse del règim, per als 100 dies següents. Cridem a qualsevol que no tingui les mans tacades de sang a participar en el procés de transició", va insistir, en conversa amb la periodista nord-americana Christiane Amanpour i durant la primera jornada de la MSC, cita de 60 líders de tot el món, així com una trentena de ministres i representants d’organitzacions internacionals.
Prèviament a aquesta intervenció, Pahlavi havia difós un missatge a X per convocar protestes contra el règim per a aquest cap de setmana. "Els convido a alçar la veu. A cantar des de casa seva. Mostrin la seva unitat i voluntat infrangible", va escriure.
El fill de l’últim xa viu exiliat als Estats Units i no ha tornat al seu país des de la caiguda del seu pare i l’inici de la Revolució Islàmica de 1979.
