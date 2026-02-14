Presumpta corrupció
Hisenda xifra en més de 35,5 milions els ingressos del despatx de Montoro
L’informe entregat al jutge detecta que Equipo Económico va pagar a la dona de l’exministre gairebé 10.000 euros després de desvincular-se del bufet
L’estudi revela caixes de seguretat, xecs i inversions dels quals es desconeix el «beneficiari últim»
Cristina Gallardo
L’Agència Tributària inclou en un recent informe sobre els comptes d’Equipo Económico que ja està a disposició del jutge que investiga el cas Montoro que, "malgrat figurar els ingressos fragmentats en petites quanties", el despatx que va fundar l’exministre d’Hisenda del PP el 2006 va tenir uns ingressos entre els anys 2008-2013 que superen els 35,5 milions d’euros. Van ser percebuts en més de 2.100 operacions, entre les quals hi ha les relacionades amb aquelles empreses gasistes que presumptament s’hauria afavorit amb dues reformes fiscals a la carta.
La nova documentació aportada en la causa que instrueix el titular d’Instrucció número 2 de Tarragona, Rubén Rus, afegeix que, atenent els documents intervinguts, el despatx els responsables del qual estan sent investigats per tràfic d’influències i altres delictes tenia una manera de cobrar per imports fragmentats que, segons els investigadors, "seria indiciàriament instada pel despatx investigat i es curullaria amb un diferiment indiciari en els pagaments sota la cobertura formal d’una prima d’èxit". Això permetria distanciar aquests pagaments del seu origen temporal.
L’informe d’Hisenda a què va tenir accés EL PERIÓDICO apunta igualment a la localització d’abonaments recurrents d’imports idèntics, com ara els "imports iguals als satisfets per les gasístiques". Segons el parer dels autors d’aquesta anàlisi, "això podria presumptament denotar que aquells pagadors que satisfessin imports idèntics remunerarien prestacions equivalents".
Ho conclouen d’aquesta manera perquè les gasístiques investigades per tràfic d’influències –facilitat pels vincles entre Equipo Económico i l’equip de Montoro a Hisenda– "disposen en la seva pròpia organització d’una infraestructura suficient, en particular, de departaments especialitzats en matèria tributària, cosa que fa innecessari remunerar un acompliment extern idèntic".
Dues transferències
D’altra banda, i respecte als comptes analitzats de Montoro i la seva dona, Beatriz Blánquez, Hisenda va localitzar dues transferències a aquesta per Equipo Económico, "sent efectuades fora del període en què Montoro havia abandonat formalment l’accionariat del despatx. Una es va ingressar en un compte en el BBVA l’octubre del 2008 per import de 3.211 euros amb el concepte transferències; i la segona, al mateix banc però el setembre del 2010, va ser de 6.238 euros.
En paral·lel, la Fiscalia Anticorrupció va aportar al jutjat d’instrucció de Tarragona que investiga el cas Montoro un informe d’Hisenda sobre els comptes bancaris dels implicats en la investigació que apunta a l’existència de "caixes de seguretat, d’inversions financeres en les quals traspuen fons contaminats, d’un eminent volum de fons transvasats mitjançant xecs, transferències l’origen o beneficiari últim de les quals es desconeix", segons el document a què va poder tenir accés aquest diari. Això "restringeix notòriament l’anàlisi de traçabilitat encomanada" als investigadors d’Hisenda, segons manifesta la Fiscalia Anticorrupció.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
- Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa