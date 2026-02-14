Presidència
Illa tornarà dilluns al capdavant de la Generalitat al recuperar la mobilitat
Júlia Regué
El president Salvador Illa torna a agafar les regnes del Govern de Catalunya, després d’un mes de baixa per una osteomielitis púbica. Illa va ser ingressat a l’Hospital de la Vall d’Hebron el 17 de gener per una pèrdua de força a les cames i un intens dolor. L’equip mèdic va autoritzar el 30 de gener que continués el tractament a casa. Ahir va recuperar totalment la mobilitat i va anunciar que dilluns tornarà a l’activitat, tot i que haurà de continuar el tractament antibiòtic.El president Salvador Illa torna a agafar les regnes del Govern de Catalunya, després de pràcticament un mes de baixa per una osteomielitis púbica. Illa va ser ingressat a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona el passat 17 de gener per una pèrdua de força de la musculatura de les cames i un intens dolor i l’equip mèdic va autoritzar el 30 de gener que continués el tractament a casa. Però no ha sigut fins avui quan ha pogut recuperar totalment la mobilitat i anunciar que dilluns tornarà a l’arena, tot i que haurà de seguir amb el tractament antibiòtic.
El president ha anat recuperant la motricitat i la força durant aquests últims dies i ha evolucionat favorablement, si bé continuarà compaginant les tasques del Govern amb la rehabilitació. Per a la patologia que pateix Illa, el tractament antibiòtic és d’unes vuit setmanes i ja en porta quatre.El president ha anat recuperant la motricitat i la força durant aquests últims dies i ha evolucionat favorablement, si bé continuarà compaginant les tasques del Govern amb la rehabilitació i la pauta establerta pels metges. Per a la patologia que pateix Illa, el tractament antibiòtic és d’unes vuit setmanes i ja porta quatre.
Dilluns a les 08.10 hores, farà una declaració institucional des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat i després assistirà a un acte sobre vivenda a les 12.30 hores, en el qual firmarà amb l’església catalana una cessió d’immobles per destinar-los a vivenda social. Illa va confirmar que es reincorpora "de manera progressiva a la feina" i a les seves "responsabilitats": "Torno amb moltes ganes, energia i determinació", va sostenir a X. També va traslladar el seu agraïment al personal de l’hospital "per la seva professionalitat, dedicació i qualitat humana". "La nostra sanitat pública és un orgull col·lectiu", va concloure.Dilluns a les 08.10 hores, farà una declaració institucional des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat i després continuarà amb la seva agenda institucional a l’assistir a les 12.30 a un acte sobre vivenda, en el qual firmarà amb l’església catalana una cessió d’immobles per destinar-los a vivenda social. El mateix Illa ha confirmat que es reincorpora "de forma progressiva al treball" i a les seves "responsabilitats": "Tornada amb moltes ganes, energia i determinació", ha sostingut a X. També ha aprofitat el missatge per traslladar el seu agraïment al personal de l’hospital "per la seva professionalitat, dedicació i qualitat humana". "La nostra sanitat pública és un orgull col·lectiu", ha conclòs.
Durant la seva absència, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assumit les funcions de president. Aquestes setmanes han estat marcades per la crisi de Rodalies, arran de l’accident mortal de Gelida el 20 de gener, i per la vaga de maquinistes i professors. I la consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha sigut reprovada. Illa defensa que no pensa cessar-la, malgrat que Junts li reclami una qüestió de confiança si no l’aparta.Durant la seva absència, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assumit les funcions d’Illa com a president, una delegació que finalitzarà dilluns. Aquestes setmanes han estat marcades per la crisi de Rodalies, després de l’accident mortal de Gelida el passat 20 de gener, i per la vaga de maquinistes i professors. La consellera i portaveu del seu Govern, Sílvia Paneque, ha sigut reprovada, però Illa ha defensat durant tot aquest temps que no pensa cessar-lo, per molt que Junts li reclami una qüestió de confiança si no l’aparta..
