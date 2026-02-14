En clau europea
La inversió, relegada a la cimera
Mario Draghi insisteix en la necessitat de rellançar l’economia europea, reindustrialitzar el continent i recuperar el retard tecnològic.
Eliseo Oliveras
Sense un augment massiu de la inversió, la Unió Europea (UE) no aconseguirà el creixement econòmic sòlid indispensable per assegurar el seu futur com a gran potència independent i garantir el benestar i la seguretat dels seus ciutadans en l’inestable món multipolar actual. Però la inversió va quedar relegada a un imprecís desideràtum en els consensos de la cimera informal europea del 12 de febrer al castell belga d’Alden Biesen. Els líders van prioritzar receptes com desregulació, règim empresarial especial, acords comercials i Europa a diferents velocitats, que tenen un impacte molt limitat, en l’increment del creixement econòmic de la UE. Els líders també van repetir les declaracions rituals a favor de completar el mercat interior europeu i crear un mercat europeu de capitals, amb una negociació empantanegada des de fa més de deu anys.
Almenys la cimera informal va aportar l’avenç d’acceptar una preferència europea per promoure la indústria pròpia en sectors estratègics, un tema tabú fins ara, i una nova promesa d’abordar una reforma dels elevats preus de l’energia a la UE, que han enfonsat la competitivitat de la indústria europea i castiguen els ciutadans. L’expresident del Banc Central Europeu (BCE) i salvador de l’euro, Mario Draghi, va dedicar 15 minuts de la intervenció davant els líders al castell belga a insistir en el paper indispensable d’una inversió massiva per rellançar l’economia europea, reindustrialitzar el continent i recuperar el retard tecnològic europeu davant els Estats Units i la Xina. En l’informe sobre les deficiències econòmiques de la UE, presentat el setembre del 2024, Draghi va xifrar la inversió addicional indispensable en 800.000 milions d’euros anuals per evitar un declivi agònic i va destacar que una part substancial d’aquesta inversió addicional havia de ser pública.
El rebuig frontal d’Alemanya, els Països Baixos i els estats nòrdics a l’emissió d’eurobons (deute comú europeu) per contribuir a finançar l’enlairament industrial i tecnològic europeu és un fre que compromet el futur de la UE. La capacitat d’inversió pública queda restringida per les limitacions pressupostàries de la UE i dels seus estats, a causa de les regles autoimposades sobre dèficit i deute públic i l’efecte acumulat de més de tres dècades de rebaixes d’impostos a les grans empreses i a les persones amb més ingressos, així com les seves pròpies lleis que faciliten l’evasió fiscal i la seva passivitat davant els paradisos fiscals. El president del Consell Europeu, António Costa, va reconèixer al concloure la trobada que els Vint-i-set encara han de discutir sobre el paper dels instruments europeus en la reactivació econòmica de la UE durant la negociació del pròxim marc pressupostari 2028-2034.
La cimera europea va dipositar un cop més les esperances en el fet que la inversió massiva que necessita la UE sorgeixi tota sola de la creació d’un mercat de capitals europeu, rebatejat ara com a Unió de l’Estalvi i la Inversió (UEI). Com a recepta màgica per superar els més de deu anys de bloqueig en la negociació de la unificació dels mercats de capitals, es planteja una Europa a diverses velocitats i l’avanç a través d’una avantguarda de nou països o més. Però fins ara Alemanya ha sigut un dels principals obstacles per motius polítics interns i per la voluntat de protegir el seu sistema financer. I sense la primera economia europea no serà viable la UEI.
La Comissió Europea i els Vint-i-set també esperen miracles dels nous acords comercials de la UE amb altres països i regions. Aquests acords són clau per diversificar les exportacions i importacions europees, però tenen una capacitat molt limitada d’incrementar el producte interior brut (PIB) europeu.
El controvertit acord amb Mercosur incrementarà només el 0,1% del PIB a llarg termini, segons l’informe encarregat per la Comissió Europea a la London School of Economics. Tots els acords comercials ja signats per la UE, l’ampliació prevista dels seus àmbits i els que negocia actualment aportaran només un augment del 0,6% del PIB en un horitzó de cinc anys, segons l’estudi d’Etienne Höra i Thiess Petersen de la Fundació Bertelsmann. La desregulació que promouen els líders europeus tampoc és la panacea, perquè els 11.900 milions d’estalvis anuals que estima la Comissió Europea que generarà equivalen al 0,07% del PIB de la UE.
