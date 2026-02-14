Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlerta per ventCarnaval de SolsonaJardins de LlumPle de SantpedorPastisseria a ManresaBaxi Manresa
instagramlinkedin

El jutjat deixa en llibertat sense fiança l'imam de Ripoll detingut per presumptament agredir sexualment una menor

La defensa reclama a la classe política que deixi treballar la justícia per esclarir els fets

Pla de detall del lateral d'un dels nous vehicles dels Mossos d'Esquadra presentats al Complex Egara, el dia 11 de novembre de 2021. (Horitzontal)

Pla de detall del lateral d'un dels nous vehicles dels Mossos d'Esquadra presentats al Complex Egara, el dia 11 de novembre de 2021. (Horitzontal) / ACN

ACN

Ripoll

La jutgessa de la plaça 1 del tribunal d'instància de Ripoll ha deixat en llibertat sense fiança l'imam detingut per presumptament agredir sexualment una menor d'11 anys. La interlocutòria descarta prohibir-li sortir del país o retirar-li el passaport i resol que l'investigat haurà de comunicar qualsevol canvi de domicili. El jutjat li prohibeix acostar-se a menys de 150 metres de la menor o comunicar-se amb ella mentre es tramita la investigació. La defensa de l'imam, encapçalada pel lletrat Joaquim Bech de Careda, reclama a la classe política que deixi treballar la justícia per esclarir els fets i protegir els drets tant de la menor com de l'investigat. L'arrestat, que ha passat a disposició judicial aquest divendres, nega les acusacions.

"Les interferències de la classe política als procediments judicials són sempre tòxiques. Deixem que la justícia faci la seva feina sense que es pugui contaminar políticament qualsevol decisió judicial", ha afirmat l'advocat de la defensa, que recorda que l'investigat té el dret a la presumpció d'innocència i remarca que això es deixa de banda "interessadament". "Oblidem els prejudicis i les condemnes anticipades", ha afegit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
  2. El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
  3. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  4. Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
  5. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  6. A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
  7. Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
  8. La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres

El jutjat deixa en llibertat sense fiança l'imam de Ripoll detingut per presumptament agredir sexualment una menor

El jutjat deixa en llibertat sense fiança l'imam de Ripoll detingut per presumptament agredir sexualment una menor

Debut triomfal i amb assaig del manresà Oriol Marsinyac amb l'estatal absoluta (53-14)

Debut triomfal i amb assaig del manresà Oriol Marsinyac amb l'estatal absoluta (53-14)

La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat

La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat

Un home en estat crític després de caure en patinet a Vilanova del Camí

Un home en estat crític després de caure en patinet a Vilanova del Camí

El Barça diu prou amb una carta de set pàgines i demana castigar els àrbitres: «Exigim mesures»

El Barça diu prou amb una carta de set pàgines i demana castigar els àrbitres: «Exigim mesures»

Marta Trillo, divulgadora: «Per saber si la teva parella ha fingit un orgasme, mira-li les pupil·les»

Marta Trillo, divulgadora: «Per saber si la teva parella ha fingit un orgasme, mira-li les pupil·les»

Núria Picas visita el Carnaval de Solsona com a Mata-ruc d'Honor

Núria Picas visita el Carnaval de Solsona com a Mata-ruc d'Honor

Els dos imputats d’UGT per l’escàndol en les oposicions d’RTVE segueixen en els seus càrrecs sindicals un any i mig després de filtrar l’examen

Els dos imputats d’UGT per l’escàndol en les oposicions d’RTVE segueixen en els seus càrrecs sindicals un any i mig després de filtrar l’examen
Tracking Pixel Contents