El jutjat deixa en llibertat sense fiança l'imam de Ripoll detingut per presumptament agredir sexualment una menor
La defensa reclama a la classe política que deixi treballar la justícia per esclarir els fets
ACN
La jutgessa de la plaça 1 del tribunal d'instància de Ripoll ha deixat en llibertat sense fiança l'imam detingut per presumptament agredir sexualment una menor d'11 anys. La interlocutòria descarta prohibir-li sortir del país o retirar-li el passaport i resol que l'investigat haurà de comunicar qualsevol canvi de domicili. El jutjat li prohibeix acostar-se a menys de 150 metres de la menor o comunicar-se amb ella mentre es tramita la investigació. La defensa de l'imam, encapçalada pel lletrat Joaquim Bech de Careda, reclama a la classe política que deixi treballar la justícia per esclarir els fets i protegir els drets tant de la menor com de l'investigat. L'arrestat, que ha passat a disposició judicial aquest divendres, nega les acusacions.
"Les interferències de la classe política als procediments judicials són sempre tòxiques. Deixem que la justícia faci la seva feina sense que es pugui contaminar políticament qualsevol decisió judicial", ha afirmat l'advocat de la defensa, que recorda que l'investigat té el dret a la presumpció d'innocència i remarca que això es deixa de banda "interessadament". "Oblidem els prejudicis i les condemnes anticipades", ha afegit.
