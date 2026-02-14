Visita oficial al juny
El Papa prepara una missa a Madrid i estudia el Bernabéu o la Castellana
Lleó XIV viatjarà a Barcelona i les Canàries, tot i que la Santa Seu encara no ho confirma
May Mariño
"No hi ha res tancat encara". Amb aquesta premissa deixen clar autoritats participants en la pròxima visita de Lleó XIV a Espanya quan li demanen pels esdeveniments en què participarà el Papa. No obstant, sí que estan marcats els escenaris que s’estudien a la capital per ser el temple en què el Papa oficiarà una missa multitudinària: l’estadi Santiago Bernabéu o un enclavament al passeig de la Castellana.
De fet, la Santa Seu encara no ha anunciat oficialment l’agenda del viatge, ni tan sols les dates oficials, però fonts consultades assenyalen que el recorregut de l’estada a Espanya serà Madrid, Barcelona i les Canàries. Encara més, segons ha pogut confirmar EL PERIÓDICO amb fonts pròximes a l’organització, Lleó XIV faria una visita d’una setmana, del 6 al 12 de juny.
Mentre a Madrid tot apunta que serà a l’estadi del Reial Madrid, amb capacitat per a 84.000 persones (sense comptar la zona de gespa) el lloc per a la trobada –es treballa amb la hipòtesi d’una trobada multitudinària amb joves i d’una missa "oberta a tothom"– a Barcelona es planifica que sigui l’Estadi Olímpic l’enclavament per reunir-se amb els feligresos. La visita del pontífex coincidirà amb la inauguració de la torre de Jesucrist, la més alta de la Sagrada Família, amb 172,5 metres d’altura.
Però el Papa també sortirà de la Península i es desplaçarà, gairebé amb tota seguretat, a Gran Canària, segons autoritats consultades, que no descarten fins i tot que Lleó XIV també visiti les illes de Tenerife o El Hierro.
Des del comitè preparatori de la visita papal s’insisteix a dir que el possible pla de viatge "l’estudia la Secretaria d’Estat de la Santa Seu". El viatge, que s’ha fet coincidir amb la inauguració de la torre de la Sagrada Família i amb el centenari de la mort d’Antoni Gaudí –que està en procés de beatificació–, no deixa de ser "un viatge apostòlic, en què el Papa, acompanyat dels bisbes espanyols, ve a parlar, des de l’amor de Déu, d’assumptes que toquen el fons del cor de l’home i que tenen una intensa repercussió social", remarquen en el comitè organitzador, en què també recorden que la visita no rep fons públics i anima donacions per sufragar les despeses.
La visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, al Vaticà l’octubre del 2025 va ser una empenta perquè es faci realitat la presència papal a la Sagrada Família. Illa és el primer dirigent espanyol a reunir-se amb el Papa després de la seva elecció, el maig del 2025.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
- Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa