Les directrius de la Casa Blanca
La política migratòria du el Govern dels EUA a un nou tancament operatiu parcial
El president i els republicans rebutgen les reclamacions dels demòcrates en referència a canvis en les agències que van matar Good i Pretti
Idoya Noain
El Govern dels EUA es veu per tercera vegada en cinc mesos embolicat en un tancament operatiu parcial per la falta d’acord sobre pressupostos. Aquesta vegada afecta només al Departament de Seguretat Nacional i el seu impacte és molt més limitat que en el gran tancament de l’any passat, que va ser el més llarg de la història del país. En el seu nucli, no obstant, hi ha una qüestió actualment central en el debat polític i social dels EUA: les controvertides i agressives tàctiques de la policia migratòria de Donald Trump.
Les discrepàncies entre demòcrates i republicans sobre el modus operandi d’agències com ICE i CBP, que depenen de Seguretat Nacional, han fet que a l’acord de pressupost per al Departament de Seguretat Nacional no s’arribi dins del termini necessari, que va expirar la passada mitjanit. Els demòcrates han posat sobre la taula diverses reclamacions, reforçades especialment davant l’agressiu desplegament federal que es va viure des de desembre a Minneapolis, on agents de l’ICE i la CBP van matar a dos ciutadans nord-americans, Renée Nicole Good i Alex Pretti.
Aquestes peticions inclouen un nou codi per a les agències, que els agents federals portin i utilitzin càmeres corporals, que no puguin anar emmascarats i hagin d’identificar-se, que utilitzin ordres judicials i no merament administratives per a detencions i arrestos i que no portin a terme les seves operacions en llocs com escoles, esglésies, hospitals o tribunals.
Càmeres corporals
Tot i que inicialment els republicans es van mostrar oberts a dialogar sobre aquestes qüestions han anat a poc a poc rebutjant pràcticament qualsevol concessió. L’únic punt en què l’Administració ha donat senyals d’acord és en la dotació de càmeres corporals per als agents. El que alguns de demòcrates i activistes recorden és que no és el mateix que les portin que les utilitzin i que s’ha de garantir que es facilita el contingut de les gravacions en les investigacions. A més, s’apunta que l’ampli pressupost de Seguretat Nacional ja permetia des de fa temps haver-les adquirit.
La Casa Blanca va seguir negociant amb els senadors demòcrates però no hi va haver esperances d’un acord abans del termini de la mitjanit. I les que hi havia van perdre força quan Trump, abans d’emprendre un viatge a Fort Bragg, la base militar més gran dels EUA, a Carolina del Nord, criticava amb força l’oposició: "S’han tornat bojos. Són llunàtics radicals d’esquerra".
Fins i tot si es produïssin uns avenços que no s’esperen, la Cambra Baixa està en una aturada de 10 dies i molts congressistes han deixat la ciutat, incloent-hi alguns que han viatjat a la Conferència de Seguretat de Múnic.
L’impacte d’aquest tancament, que afecta únicament al 4% del Govern, serà gairebé imperceptible per a la majoria de ciutadans i fins i tot en les operacions d’ICE i CBP. La primera agència va rebre l’any passat una injecció de 75.000 milions de dòlars per als pròxims quatre anys en l’"una, gran i bonica" llei de Trump. 65.000 milions més es van destinar a l’agència de la Patrulla Fronterera.
Minneapolis
Sí que es veuran afectades d’altres agències i personal que depenen del Departament, com per exemple FEMA (l’agència federal de gestió d’emergències), l’Administració de Seguretat en el Transport, la Guàrdia Costanera o el Servei Secret. En la majoria dels casos el personal d’aquestes agències es considera com a essencial (95% per exemple quan es tracta d’empleats en controls en aeroports) i han de continuar treballant fins i tot amb el cobrament del sou diferit.
El tancament arriba fins i tot quan el Govern ha fet un tomb en el seu desplegament fins ara més polèmic: el de Minneapolis. En aquest sentit, dijous passat Tom Homan, el tsar de la frontera de Trump, que es va posar a càrrec d’aquest desplegament fa unes setmanes i el va redirigir per mirar de contenir la crisi, va anunciar que el Govern posava un punt final a la ciutat i a l’estat.
Mentrestant, les operacions que ICE i CBP porten a terme per a les detencions d’immigrants i les deportacions continuen.Les operacions d’ICE i CBP per a detencions d’immigrants i deportacions continuen arreu del país.
