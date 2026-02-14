Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vendaval històricCarnaval de SolsonaPlans cap de setmanaFesta de la LlumVideoclip RosalíaAtlètic-BarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Petició de Junts

Qüestió de confiança o destitució de Paneque

Sílvia Paneque

Sílvia Paneque / GERARD ESCAICH FOLC / ACN

Carlota Camps

Barcelona

Junts per Catalunya vol que el president Salvador Illa se sotmeti a una qüestió de confiança si no destitueix la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després que el Parlament la reprovés i en demanés la dimissió pel caos de Rodalies. El principal partit de l’oposició considera que Illa ha de prescindir de la titular del departament i, si no ho fa, que se sotmeti a un nou escrutini del ple i constati si continua tenint el suport dels seus socis, ERC i els Comuns. Els republicans van votar a favor de la destitució de la consellera i els Comuns van decidir abstenir-se. Només el PSC es va posicionar a favor de la continuïtat de la consellera.

"Si no compleix aquest mandat parlamentari, potser s’hauria de sotmetre a una qüestió de confiança per veure si el suport dels socis encara és vigent", va explicar la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, en declaracions a l’agència ACN.

Notícies relacionades

Paneque, que ja va ser reprovada per la Cambra fa un any, es va defensar ahir de les crítiques de l’oposició i va assegurar que la gestió de la crisi va ser l’adequada. "¿Hi ha cap dada o informe que digui que he pres alguna decisió equivocada?", va dir, en una entrevista a TV3.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents