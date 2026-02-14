Homenatge
El Rei recorda les víctimes d’ETA i avisa: "La memòria no és revenja"
Felip VI presideix l’acte institucional de record al jurista Tomás y Valiente, assassinat fa 30 anys per la banda terrorista
Pilar Santos
Felip VI va reivindicar ahir les víctimes d'ETA i va llançar un avís sobre el valor democràtic del record: "La memòria no és una forma de revenja, ni una llista inesgotable de greuges, ni una rèmora per al progrés. La memòria és un deure cívic. No podem viure, no podem conviure, sense la memòria". Aquesta advertència ha de arrelar especialment en els joves, que "afortunadament" no van viure "aquesta Espanya".
El Rei va deixar aquest missatge en l'homenatge a Francisco Tomás y Valiente celebrat a la Universitat Autònoma de Madrid, en record al jurista assassinat per ETA fa 30 anys, el 14 de febrer del 1996. Felip VI va recordar que va tenir "la sort i el privilegi" de ser el seu alumne i el recorda amb "admiració" i "gratitud". Va evocar un mestre la figura del qual "convidava a acostar-se" i que transmetia a classe aquesta "auctoritas" que es percebia en el silenci expectant dels alumnes.
Felip VI va traçar el perfil d'un jurista compromès amb la consolidació de les llibertats democràtiques des de les institucions, primer en el Tribunal Constitucional (va ser el seu president entre el 1986 i el 1992) i després en el Consell d'Estat. Se'l recorda com una persona rigorosa i compromesa en els "primers compassos" de la democràcia, quan l'exercici del públic era especialment creatiu i exigent.
El Rei va situar el seu assassinat en el context dels anys de violència d'ETA i de l'estratègia de "socialització del patiment". Va recordar que va ser un acte de "singular brutalitat" orientat a "sembrar el terror en estat pur" i va citar una frase del jurista: "Cada vegada que en maten un, ens maten a tots una mica". Tomás y Valiente la va deixar escrita en l'article pòstum que va publicar a El País, després de l'assassinat, el 6 de febrer, de Fernando Múgica a Donostia.
Des d'aquesta idea, el Monarca va defensar que la democràcia espanyola s'ha construït sobre el sacrifici de les víctimes. Va esmentar noms com Ernest Lluch, Manuel Broseta, Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco i Múgica, i va recordar que ETA va deixar 853 assassinats en més de quatre dècades, molts d'ells sense resoldre.
El Rei va evocar les manifestacions per l’assassinat de Tomás y Valiente, amb milers d’estudiants amb les mans pintades de blanc, com a símbol d’una societat que va optar per "el camí de la pau, del diàleg, de la no-violència".
