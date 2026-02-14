Apunts polítics de la setmana
¿Repetició electoral en ple cicle electoral?
Els interessos autonòmics pensats per al fi últim de l’assalt al palau de la Moncloa
May Mariño
Si en política tot es mesura en clau electoral, més encara quan el calendari encadena urnes. El 2026 estava ja marcat com a any electoral per calendari autonòmic a Andalusia i Castella i Lleó. Però Aragó i Extremadura van irrompre per càlcul estratègic i ara els partits breguen amb els efectes.
El PP va concebre la cadena de diumenges electorals com una operació de «desgast» del Govern per aplanar l’assalt final al Palau de la Moncloa d’Alberto Núñez Feijóo. A Vox, en paral·lel, es va dissenyar una tàctica per escurçar distàncies amb el PP i consolidar Santiago Abascal com a alternativa a Pedro Sánchez.
Elecció rere elecció, el líder de Vox actua com a candidat de facto: guanya presència, es col·loca al centre del focus i guanya punts per quan li toqui ser el cartell electoral.
A Extremadura i a Aragó Abascal va aplicar un patró similar. Anar al territori, trepitjar pobles i ciutats des d’un mes –o abans fins i tot– de la cita amb les urnes. I ho està replicant a Castella i Lleó: sense pausa després d’Aragó, el dilluns posterior al 8F ja era a Àvila presentant els seus candidats a les Corts.
La nova convocatòria arriba sense que a Extremadura i Aragó hagin tancat encara un nou Govern després de les anteriors eleccions. En aquests llimbs, Vox juga amb l’avantatge que controla els temps i el relat per a la nova campanya.
Un joc que ha portat Feijóo a reclamar «responsabilitat» i a marcar certes línies envers Vox, començant per l’advertència que no es converteixin en un «mur». «No confonguin un bon resultat sent tercers amb ser primers, no confonguin adversaris i no confonguin prioritats», va dir davant la Junta Directiva Nacional del PP.
Però després de dues eleccions en les quals han duplicat el nombre de representants a Vox estan forts i s’atreveixen a «pressionar a Extremadura sense descartar les noves eleccions», admeten analistes del PP. Això obre un escenari d’incertesa, agreujat per l’escassa (o nul·la) sintonia personal entre María Guardiola i Abascal. El xoc ha sigut visible durant la campanya i després: «Potser Abascal i els ‘senyoros’ de Vox em tenen una miqueta de por», va ironitzar ella; aquesta setmana, Abascal la va acusar d’«insultar» el seu partit i de simpatitzar amb «totes les idees del ‘progrerío’».
L’experiència recent indica que la repetició electoral sol penalitzar els que apareixen com a responsables del bloqueig. El 2016, del 20D al 26J, Ciutadans va passar de 40 a 32 escons i el PSOE va baixar de 90 a 85, el seu mínim històric, mentre que PP i Podem van millorar. El 2019, després de la repetició del 10N, PSOE, Unides Podem i Ciutadans van pagar la falta d’acord davant un PP i un Vox que van capitalitzar el descontentament.
La lectura en el PP, no obstant, és que aquest patró pot no aplicar-se ara perquè Vox passa un moment dolç i el context internacional –afegeixen a Génova– també l’afavoreix. Afegit al fet que, de moment, no sembla que tampoc li hagi passat factura la seva entrada i posterior sortida de governs autonòmics.
Així les coses, al PP no volen noves eleccions. I menys encara María Guardiola. Fonts del seu entorn asseguren que ella ni tan sols esmentarà aquesta opció en públic. I tot i que l’opció de l’abstenció del PSOE mai ha existit, sí que deixen que aquest esquer llançat per alguns –fins i tot des dels socialistes– segueixi el seu camí per si es donés alguna opció de negociació amb els socialistes.
Al PP tenen clar que és Vox qui està obstruint la negociació al no respondre missatges, no contestar al plantejament de noves reunions o deixar en ‘spam’ els correus de Guardiola. Davant aquesta situació, la presidenta en funcions ha optat per una estratègia de mà estesa per rebaixar tensió: oferta «generosa», amb conselleries de pes sobre la taula i un alt grau d’acceptació de mesures (entorn del 90%) per col·locar Vox davant la tessitura que «si vol eleccions, haurà d’explicar-ho».
Eleccions, però generals, és el que demana una vegada i una altra el president del PP al cap de l’Executiu. Però lluny de fer-li cas, Pedro Sánchez va arribar a fixar la pròxima cita per a les unes generals «el juliol del 2027».
Per a aquesta cita, abans han de parlar les urnes a Castella i Lleó (15 de març), a Andalusia (juny com a molt tard) i després les autonòmiques i municipals del maig del 2027. Ja després seran al febrer-abril del 28 el cicle de gallegues, basques i catalanes si ningú altera el calendari.
Al PSOE augmenten els nervis i les pressions –més enllà de les crítiques clàssiques d’Emiliano García-Page o les de Felipe González– després de les «batacades» electorals i la situació que es preveu a Castella i Lleó amb un candidat nou que encara no té tota la federació al darrere. I observant com s’acosta la cita andalusa i María Jesús Montero segueix com a vicepresidenta primera a l’Executiu. Tenen el convenciment que està «fent més per Andalusia» des de l’Executiu que fora però els crítics creuen que continua sense centrar-se a recórrer racons de la comunitat autònoma amb més població i augmenta la inquietud per la falta d’una presència sostinguda. L’explicació interna per a Extremadura i Aragó apunta a un problema clàssic de desmobilització. Afirmen que part de l’electorat «es va quedar a casa» perquè són comunitats «no acostumades a presentar-se soles», i admeten que a Andalusia «toca mobilitzar» si volen evitar que el cicle electoral consolidi una dinàmica adversa de cara a la següent etapa electoral.
