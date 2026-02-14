Crisi ferroviària
Rodalies mantindrà els talls de línies i les limitacions de velocitat
La Generalitat, que havia anunciat la recuperació total del servei per dilluns vinent, matisa ara que el retorn serà progressiu
Avui es reobrirà l’RL4 entre Cervera i Manresa
La inversió en obres d’emergència arriba a 90 milions d’euros i augmentarà en les setmanes vinents
Cristina Buesa
Han passat dues setmanes i mitja des que van comparèixer junts. Ahir, a l’estació de Sants, terreny del Ministeri de Transports, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d’Estat, José Antonio Santano, van explicar les últimes novetats sobre Rodalies i van insistir que els treballs que s’estan portant a terme a la xarxa ferroviària, col·lapsada des del 21 de gener, donaran resultats a curt i mitjà termini. No obstant, la recuperació sense talls, és a dir, la reobertura de totes les línies ara interrompudes, serà progressiva i no tan ràpida com es preveia.
«Hem fet en setmanes el treball de tot un any», va assegurar la consellera. Santano, per la seva banda, va remarcar que hi ha «un horitzó de millora, cal treballar amb llums llargs». Els primers fruits són encara tímids però ja concrets. Així, avui es reobrirà l’RL4 entre Cervera i Manresa, després de completar-se les certificacions i les proves prèvies, tot i que la resta de talls de la circulació (R4, R3, R8, R7 o R15) hauran d’esperar uns dies. Tots dos van insistir que fins que no es pugui viatjar amb una velocitat comercial competitiva, com passa en el cas de l’R15, o es finalitzin els treballs, com en alguns trams de l’R4, prefereixen no precipitar la reobertura del servei.
Aquestes afirmacions contradirien les afirmacions de la mateixa consellera de dimarts passat en la roda de premsa de Govern, que va aventurar que, «entre aquesta setmana i la vinent» Rodalies estaria recuperat i només pendent de les limitacions de velocitat que, això sí, allarguen els temps de viatge, provoquen retards i generen molèsties entre els usuaris.
Bus alternatiu
En el cas de l’R15, tot i que ja s’han portat a terme actuacions, la línia continuarà interrompuda entre Reus i Riba-roja d’Ebre degut precisament a l’elevada concentració de limitacions de velocitat en un tram reduït. Actualment, la velocitat màxima en aquest recorregut és de 30 quilòmetres per hora, cosa que impedeix oferir un servei competitiu. El Govern va decidir mantenir el tall després de reunir-se amb plataformes d’usuaris, que els van advertir que el bus triga menys en fer el viatge i que, fins que no compensi el tren, no restableixin la circulació.
Paneque va evitar també concretar quan es restablirà la circulació en l’R3 i va assegurar que s’informarà de les novetats. L’R8, entre Martorell i Granollers, i l’R4, entre Sant Sadurní i Martorell, seguiran sense servei per a passatgers en els trams afectats, tot i que sí que permetran el pas de trens de mercaderies, com ja passa des de dilluns passat. L’R7 manté un tram tallat a causa de les obres vinculades a l’R3.
Santano i Paneque van assegurar que ja s’han culminat les tasques d’emergència en 20 dels 91 punts en què era necessari portar a terme una actuació urgent. Actualment, al voltant de 400 operaris d’Adif continuen treballant en 71 punts de la xarxa, una xifra inferior a la inicial després de finalitzar-se una vintena d’intervencions que han permès anar recuperant el servei. A més, s’han inspeccionat de manera preventiva 648 punts addicionals.
De moment, s’han destinat entre 80 i 90 milions d’euros a aquestes actuacions, una inversió que, segons van advertir, continuarà augmentant en les setmanes vinents, amb la qual cosa no es descarta que arribi als 100 milions. Paneque va qualificar la resposta com a «inèdita» i va defensar la col·laboració entre administracions, operador ferroviari i gestor d’infraestructures.
200 limitacions de velocitat
Tota aquesta situació provoca que la xarxa compti amb unes 200 limitacions temporals de velocitat. Aproximadament el 50% estan vinculades a obres d’emergència i es preveu que desapareguin a finals de febrer, mentre que la resta, relacionades amb treballs que ja estaven en marxa, s’eliminaran progressivament abans del mes d’abril. Santano va advertir que podrien aparèixer noves restriccions a mesura que s’iniciïn noves actuacions, tot i que ha assegurat que a finals d’any el nombre de limitacions es reduirà en un 90%, cosa que permetrà oferir un millor servei.
El número dos del Ministeri de Transports, que segueix instal·lat a Barcelona, també va avançar que hi haurà noves limitacions de velocitat en el tram dels túnels del Garraf quan comencin les obres previstes, aproximadament durant la primera quinzena de març, i va defensar la necessitat de planificar les millores amb una visió a llarg termini, remarcant que els usuaris aniran percebent avenços de manera progressiva.
