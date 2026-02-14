Conferència de Seguretat
Rubio crida Europa a unir-se a la lluita «contra els enemics de la nostra civilització»
Gemma Casadevall
«No és cert que busquem separar-nos d’Europa. Volem una Aliança i una Europa fortes [...] Els europeus sempre seran els nostres millors amics (...) Però hem de combatre junts els qui busquen destruir la nostra civilització»... Amb un discurs sembrat d’al·lusions a les arrels cristianes d’europeus i americans, al «deure» del president Donald Trump de combatre «la immigració massiva», la «desindustrialització d’Occident» i tot allò que, al seu parer, frena la prosperitat, com els acords contra el canvi climàtic, es va erigir el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, en defensor d’un nou ordre mundial que no exclou Europa, sinó que aspira que s’orienti cap a aquests mateixos objectius.
«En un món ideal, conflictes com el de l’Iran o Veneçuela es resoldrien per la via diplomàtica. Però no vivim en un món ideal», va assegurar, des de la seva posició d’emissari de Trump davant la Conferència de Seguretat de Múnic (MSC). Totes les mirades d’aquest fòrum internacional, al qual assisteixen 60 caps d’estat o de Govern, ministres i representants d’un centenar llarg de països, estaven dipositades en Rubio. S’esperava d’ell un discurs en línia amb les consignes de Trump. Però que, alhora, actués de bàlsam davant l’hostilitat antieuropea marcada l’any anterior pel vicepresident JD Vance.
En la jornada d’obertura, tant el canceller alemany, Friedrich Merz, com el president francès, Emmanuel Macron, havien deixat clara la seva aposta per una nova Europa forta, capaç de defensar-se i d’invertir en el rearmament, incloses al·lusions a la dissuasió nuclear. També van donar per acabat el vell ordre mundial o el final d’una unipolaritat, com ho va definir Merz, o el domini únic nord-americà.
«No busquem desmantellar les institucions de l’antic ordre, sinó reformar-les i reconstruir-les», va afirmar Rubio. Va posar com a exemple l’ONU, un organisme que, segons ell, «no té respostes» davant els conflictes actuals, que no ha sabut resoldre el de Gaza –com al seu parer sí que va aconseguir Trump–, tampoc aconsegueix avanços a Ucraïna ni va saber abordar «les amenaces d’un narcodictador a Veneçuela», en al·lusió a Nicolás Maduro, que ara haurà de respondre davant la justícia dels EUA.
Un bàlsam des del trumpisme
El discurs de Rubio es va acollir amb alleujament i es va tancar amb una ovació dels líders presents dempeus. Però més enllà del bàlsam pel seu to conciliador, els elogis cap «als nostres amics europeus» o les al·lusions a les arrels compartides –des de l’«explorador italià» Cristòfor Colom, fins a colons irlandesos, anglesos, holandesos o fins i tot els orígens espanyols–, va deixar també un missatge molt clar de quines són les prioritats de Trump.
«Hem pagat un preu altíssim de la visió dogmàtica del lliure comerç, que d’altres han aprofitat per soscavar la nostra nació», va afirmar. «Hem cedit sobirania a altres nacions [...], hem deixat que el culte climàtic ens debilités [...] Hem obert les portes a una migració massiva que amenaça el futur del nostre poble», va prosseguir. A Trump li correspon ara revertir aquesta situació i avançar cap a «la reconstrucció de les nostres nacions».
«Podem fer-ho sols. Però esperem comptar amb vostès, els nostres amics d’Europa», va emfatitzar, per referir-se una vegada i una altra als «llaços forjats per segles de fe cristiana». Trump exigeix reciprocitat dels seus aliats, va advertir. Però per sobre de les diferències que puguin sorgir, inclòs en qüestions com la despesa en defensa, el fonamental és preservar junts «una manera de vida i una civilització que té molts motius per estar orgullosa».
Missatges a la ultradreta
La migració massiva «és una crisi que ens està desestabilitzant». Buscar recuperar el control sobre les fronteres «no és xenofòbia», va dir, sinó l’expressió de «la nostra obligació» de defensar-se davant aquells que «posen en perill les nostres nacions».
La intervenció de Rubio, al qual es reconeixia per endavant com un visitant menys virulent o tòxic que Vance, va obrir la segona jornada de l’MSC, marcada també per les presències del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, el ministre d’Exteriors xinès Wang Yi, així com la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el premier britànic, Keir Starmer.
Per primera vegada en anys, l’MSC havia convidat membres de la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD), segona força a escala nacional i afí al trumpisme.
Acompanyant Zelenski
Rubio havia mantingut ja en la jornada anterior diverses bilaterals, una d’elles amb Merz. No va assistir, en canvi, segons fonts nord-americanes per raons d’agenda, a les diverses trobades mantingudes a Múnic per Zelenski amb els seus aliats occidentals, una en l’anomenat «format Berlín» –amb Merz, Macron i Starmer, més una altra ronda amb Frederiksen, el primer ministre polonès, Donald Tusk, i el president finlandès, Alexander Stub, entred’altres–. El propòsit d’aquests líders europeus era acompanyar Zelenski, mentre Trump l’apressa a tancar un acord amb Rússia i a celebrar eleccions presidencials en els pròxims mesos.
«No sabem si els russos van seriosament en la intenció d’acabar amb la guerra. Ells diuen que sí», es va limitar a afirmar Rubio aquest dissabte davant l’MSC, per insistir que els Estats Units continuaran posant a prova la «voluntat negociadora» de Moscou.
