Protecció Civil alerta del fort vent als dos extrems de Catalunya i recomana suspendre activitats a l'exterior
El temporal de vent deixa ratxes de prop de 150 km/h a l'Ebre i l'extrem nord de l'Empordà
La nevada pot ser intensa en les pròximes hores a la Vall d'Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça
ACN
Protecció Civil ha alertat aquest dissabte del fort vent que bufa als dos extrems del país —a les Terres de l’Ebre i a l’Empordà—, així com al Pirineu i Prepirineu, especialment a les comarques de l’Alt Urgell, el Solsonès, la Cerdanya i el Berguedà, on ha enviat l’ES-Alert als telèfons mòbils per evitar desplaçaments i activitats a l’exterior. De fet, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d’Emergències, Imma Solé, ha recomanat suspendre les rues de Carnaval a les zones on s’ha enviat l’alerta als telèfons mòbils.
El vent està provocant problemes de mobilitat a l'AP-7, tancada en sentit nord a l'Hospitalet de l'Infant per un camió bolcat. De fet, els camions tenen restringit el pas per aquesta via al sud. Les estacions d'esquí de la Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé i Boí Taüll estan tancades, i la Molina parcialment.
Ratxes que freguen els 150 km/h
El temporal de vent vinculat a la borrasca Oriana deixa ratxes que freguen els 150 km/h a l'Ebre -especialment al Montsià, Baix Ebre i Baix Camp- i extrem nord de l'Empordà. A les 9.00 hores sobresurten ràfegues de mestral i tramuntana de 146,5 km/h a Mas de Barberans, 140 km/h a Portbou-coll dels Belitres, 134 km/h a l'Hospitalet de l'Infant, 132,8 km/h al Perelló, 122 km/h a la Riba, 119 km/h a la Sénia i 114,1 km/h a Miami Platja, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic.
Protecció Civil manté activada l'alerta pel vendaval i també la prealerta per una nevada que pot ser intensa en les pròximes hores a la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça.
