Trump paga fins a un milió per cada migrant deportat a tercers països
Un informe dels demòcrates del Senat fa saltar les alarmes sobre la falta de controls i de respecte dels drets humans
Idoya Noain
Un dels mantres de Donald Trump en la seva segona presidència ha sigut el de retallar despeses que es podrien evitar però a l’hora de finançar la seva campanya de deportacions massives d’immigrants no hi ha miraments i aquesta directriu s’oblida. Segons un informe publicat aquest divendres per demòcrates al Senat, el Govern del republicà s’ha gastat més de 40 milions de dòlars en deportacions d’uns 300 immigrants a més de mitja dotzena de tercers països que no són els d’origen del deportat.
Els números que s’han pogut estudiar des del partit demòcrata no estan complets, però apunten a una despesa mitjana de 133.333 dòlars per cada immigrant deportat. En el cas de Ruanda, el que es va pagar per cadascun dels set immigrants deportats va ser 1,1 milions.
L’elevat cost no és l’única preocupació sobre aquest polèmic model, que ha sigut desafiat en els tribunals, en part per les dificultats dels els afectats per apel·lar en cas d’errors o per garantir el respecte dels seus drets. La controvèrsia no evita que amenaci de mantenir-se i expandir-se.
Fa mesos que Europa fa passos per externalitzar les seves fronteres. Aquesta setmana, el Parlament Europeu va aprovar modificacions en les regles d’asil que permetrien enviar migrants a països sense vincles.
Despesa sense control
"Deportar immigrants a països amb què no tenen cap connexió s’ha convertit en un instrument rutinari de diplomàcia", descriu la senadora Jeanne Shaheen, la política demòcrata de més rang en el Comitè de Relacions Internacionals del Senat."
Shaheen afirma que l’Administració Trump "ha expandit i institucionalitzat un sistema en què els EUA coaccionen països a acceptar immigrants que no són ciutadans sovint a través d’acords costosos, ineficients i escassament supervisats".
Un membre del Govern va reconèixer en una entrevista privada amb personal del comitè que el programa pretén ser una estratègia d’intimidació per espantar migrants que poden ser enviats a països remots. Més del 80% dels migrants que Washington ha enviat a tercers països han sigut tornats als seus països d’origen o estan en procés de ser tornats. "De vegades es paga a un país per agafar gent, traslladar-los amb avió allà i després se’ls paga perquè els portin als seus països d’origen. No té sentit", va reconèixer aquest membre del Govern.
Shaheen escriu en l’informe que "s’estan gastant milions de dòlars dels contribuents sense control o retre comptes".
