Conferència de Seguretat
Zelenski: «Donin-nos un parell de mesos d’alto el foc i organitzarem unes eleccions»
El president ucraïnès respon a la pressa de Trump demanant garanties de seguretat sòlides per al seu país
Gemma Casadevall
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha respost a les urgències de Donald Trump perquè tanqui un acord amb Rússia i convoqui eleccions presidencials, amb el seu propi desafiament: «Nosaltres hi estem disposats. Donin-nos un parell de mesos d’alto el foc i organitzarem unes eleccions», va afirmar, des de la Conferència de Seguretat de Múnic (MSC), preguntat sobre aquesta qüestió. «Entenc els senyals que ens envia el president [Trump]. Potser està preparant el clima per a la pròxima reunió a Ginebra», va afegir Zelenski, en al·lusió a la tercera reunió entre ucraïnesos i russos, sota mediació nord-americana, que tindrà lloc a la ciutat suïssa la setmana vinent, del 17 i 18.
«Estem disposats a parlar. I hem acceptat ja molts compromisos. ¿A què estan disposats els russos?», va recalcar Zelenski, en un debat compartit amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, i el senador republicà dels EUA, Roger F. Wicker. Per al líder ucraïnès, l’important és que es donin al seu país les garanties de seguretat sòlides que reclamen, cosa que depèn tant de Trump com de l’aprovació del Congrés nord-americà. «Tenim acords sòlids, preparats per ser firmats amb els EUA i amb Europa. Un acord sobre garanties de seguretat ha de venir abans de qualsevol acord per posar fi a la guerra. D’això depèn que Europa i Ucraïna no es trobin davant la següent guerra d’aquí a uns anys», va afegir.
Zelenski va aturar així aquesta pregunta, enmig de les expectatives dipositades en la nova ronda de Ginebra i les suposades pressions de Trump perquè accepti renúncies territorials, a més de la celebració dels comicis. «No tinc experiència en eleccions en un país en guerra. La situació actual no és comparable als temps de (Abraham) Lincoln. Estem sent bombardejats diàriament. Els nostres soldats han de poder votar», va argumentar.
Suport europeu
En la seva intervenció davant l’MSC, Zelenski va agrair una vegada i una altra tots els suports rebuts dels seus aliats occidentals, especialment els europeus. Va recordar que la majoria dels míssils i sistemes de defensa que rep Ucraïna procedeixen d’Europa. Però també va lamentar que les decisions polítiques discorrin més lentament que la guerra. «Els atacs russos es produeixen nit rere nit», va recordar.
Les armes que s’utilitzen «estan evolucionant més ràpidament que les decisions polítiques», va dir; convindria que l’estament polític reaccionés amb la celeritat amb què s’apliquen els electricistes i operaris, que són capaços de donar «respostes immediates» per reparar les infraestructures energètiques destruïdes pels atacs russos. «Treballen al 100% de les seves capacitats i salven vides diàriament, aquí i ara».
Zelenski es va veure acompanyat a Múnic pels seus aliats occidentals i especialment els europeus. Divendres va mantenir diverses reunions, en diferents formats, amb el canceller alemany, Friedrich Merz, el premier britànic, Keir Starmer, i el president francès, Emmanuel Macron, així com amb la líder danesa, Mette Frederiksen, el finlandès Alexander Stub i el polonès Donald Tusk, el president del Consell Europeu, António Costa, i la de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. No va ser a les rondes de divendres el secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, suposadament per qüestions d’agenda, tot i que s’espera que sí que hi hagi una trobada al llarg d’aquest dissabte.
La ronda de reunions es va produir després de confirmar-se la nova cita a Ginebra, que segueix les mantingudes als Emirats Àrabs Units. Fruit d’aquestes converses va ser un intercanvi de presoners, però es mantenen esculls importants com l’exigència russa que Ucraïna renunciï al Donbàs, inclosa la part que encara no controlen les tropes de Vladímir Putin. «Dividir Ucraïna per satisfer Rússia no portarà la pau», va advertir Zelenski, en la seva intervenció davant l’MSC.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa
- Un detingut i 28 identificats en una operació dels Mossos a Sant Vicenç de Castellet contra la reincidència