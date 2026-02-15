Entrevista
Alejandro Fernández: "Sánchez fomenta la xenofòbia amb la regularització d’immigrants"
Alejandro Fernández (Tarragona, 1976) fa set anys que és al capdavant del PP català i reivindica un projecte propi. Descarta que el Partit Popular hagi de donar un cop de volant estratègic després del resultat de les urnes a Extremadura i a l’Aragó, considera que l’única promesa que complirà el president del Govern, Pedro Sánchez, és esgotar la legislatura malgrat no aprovar els pressupostos generals de l’Estat i carrega amb duresa contra el Govern de Salvador Illa i els independentistes.
Junts és un aliat estructural de Sánchez. Es fan els indignats, però hi estan sotmesos
És antidemocràtic liquidar la propietat privada per garantir l’accés a la vivenda
Júlia Regué
¿S’ha equivocat Feijóo propiciant un cicle electoral autonòmic, tenint en compte els resultats que ha obtingut del PP?
No es pot normalitzar la idea de Sánchez de governar sense pressupostos eternament. En qualsevol democràcia europea, si no tens pressupostos, convoques eleccions i la ciutadania decideix. Per a mi això és l’ètica política i, quan fas les coses des de l’ètica política, no t’equivoques, independentment de quin sigui el resultat.
El PP ha augmentat la dependència de Vox després de les eleccions celebrades a Extremadura i a l’Aragó. ¿Com es competeix amb el partit de Santiago Abascal, tenint en compte que està a l’alça?
No crec en la política per frenar a ningú. L’obligació que tenim és explicar el nostre projecte sense mirar la resta pel retrovisor. A l’Aragó hi ha un mandat clar, independentment que Vox hagi pujat, que és que el PP continuï governant, que ha d’arribar a alguna mena d’acord amb Vox i que el PSOE segueix amb un enfonsament inèdit en la història recent d’Espanya. El veredicte de les urnes no ha de posar nerviós a ningú. Cal assumir-lo, acceptar-lo i continuar treballant.
Hi ha dirigents del seu partit que consideren que Vox ha aconseguit capitalitzar el desgast del president del Govern que ha propiciat el PP. ¿Pensa que s’hauria de canviar d’estratègia?
No crec en la política del tacticisme permanent, en la idea de pensar que, amb petits moviments estratègics o bé girs copernicans, aconseguiràs el resultat que desitges. No crec que calgui canviar de direcció bruscament perquè no seria entès per la ciutadania.
És molt crític a l’hora de forjar pactes amb Junts, però el partit és necessari per a una moció de censura ¿Per què no s’hi vol aliar?
Jo miro de no autoenganyar-me a la vida perquè és una pèrdua de temps i només et porta a la melancolia. I tothom que ha especulat amb això al final ha acabat entenent que Junts és un aliat estructural de Sánchez, que hi està entregat. Es fan els indignats, fan escarafalls, fan cara de profunda indignació, però hi estan sotmesos.
¿Encara que Junts hagi trencat la negociació a Suïssa?
Aquesta és la metodologia processista que Junts porta en l’ADN, que consisteix a dir que trenques sense trencar i després fas una convocatòria i dius que arriba un dia històric. Dia històric i ruptura falsa equival a processisme. No han trencat.
La Moncloa pensa que quan torni Puigdemont es podrà recompondre la relació. ¿Creu que amb el PP també pot passar?
Les relacions no tenen a veure amb la tàctica sinó que tenen a veure amb els principis. No crec en els cordons sanitaris i tinc una relació fluida amb tots els grups del Parlament, però també tinc molt clar que amb un partit que afirma que Espanya és un Estat feixista i que els que no pensem com ells som botiflers i colons, jo, em sap greu, no hi puc tenir acords estables. Això ja ho fa Sánchez.
El Govern estudia prohibir la compra especulativa de vivenda. ¿Què li sembla aquesta mesura?
És un pas més d’Illa cap a la cubanització del mercat de la vivenda, que ha tingut diverses fases: la permissivitat amb el fenomen okupa, la limitació del preu del lloguer i unes condicions als constructors sobre percentatges de vivenda protegida que fan inassumible construir-ne. El que ens faltava és aquesta idea de liquidar definitivament la propietat privada dient als propietaris com i quan han d’utilitzar els seus immobles. La propietat privada és sagrada en democràcia. No hi ha democràcia sense propietat privada.
L’accés a una vivenda també és un dret. ¿Què proposa a curt termini per poder-lo garantir?
Pensar que per garantir un dret n’has de liquidar un altre és profundament antidemocràtic. No pots liquidar la propietat privada per garantir la vivenda. Als governs els correspon promoure vivenda social i lloguers a preus que siguin assequibles per als joves, i no pas treure als ciutadans privats les seves propietats.
Vostè ha denunciat que no s’estigui executant el que s’ha pressupostat a la xarxa de Rodalies. ¿El seu partit no hi té gens de responsabilitat, en això?
Els menors graus d’execució pressupostària són del Govern de Sánchez, que governa des de fa vuit anys, no des de fa vuit dies. Cal valorar i jutjar en democràcia a qui governa, no a qui està en l’oposició. Perseguir l’oposició en comptes d’assumir responsabilitats és gairebé estalinista.
¿Creu que hi ha una deixadesa de l’Estat a Catalunya?
Els polítics separatistes que condicionen Sánchez han sigut molt ràpids a l’hora de resoldre els problemes personals –amnistia, malversació, sedició i indults– i molt poc diligents amb els trens, que els han importat un rave. Quan han anat a parlar amb Sánchez no els he sentit mai que negociessin sobre infraestructures.
Però, en canvi, sí que van negociar i van acordar el traspàs de Rodalies.
Sí, han creat una empresa mixta per col·locar-se. Són molt espanyols per cobrar de les empreses nacionals i indepes per protestar.
Amb uns nous pressupostos també es podria millorar la inversió. ¿Els negociarà?
Ja em trucarà el senyor Salvador Illa, molt amorós. Com quan em va dir que volia tenir una bona relació amb mi però que no pactaria res amb el PP perquè tenia dos socis que són ERC i els Comuns. I es va acabar. És impossible negociar amb algú que ja t’ha dit que no vol negociar res.
Vostè ha assenyalat alguna vegada que Catalunya mereix més finançament i ara mateix hi ha una proposta sobre la taula. ¿Per què no li agrada: pel fons o per les formes?
Perquè està destinada al fracàs: és un pacte exclusivament de partits, que no té una majoria clara al Parlament ni al Congrés, ni tan sols al mateix partit socialista. L’últim sistema de finançament que va funcionar i que va ser respectat per tothom és el del 2001. ¿Per què? Perquè el van pactar tots. Cal mirar quines necessitats de finançament tens, que bàsicament és la sanitat, i després decidir com et gastes els diners. L’ordinalitat aplicada només a una comunitat autònoma és una broma. Si apliquéssim l’ordinalitat completa, la comunitat que en sortiria més beneficiada seria Madrid. ¿Hi estarien d’acord els separatistes? No. Espanya és una nació d’Europa, no El Corral de la Pacheca.
¿Considera vostè que Sánchez complirà el seu objectiu d’esgotar la legislatura?
Potser serà l’única promesa que complirà a la seva vida.
Professors, sanitaris i maquinistes han sortit al carrer a protestar. ¿Què està fallant?
El Govern el que mirarà de fer és dir que la culpa és de l’horòscop, la meteorologia, l’oposició o els [governs] anteriors. Tu et presentes a les eleccions perquè les coses funcionin. Si no són capaços de resoldre-les i només saben culpar els altres, que dimiteixin i que ens deixin passar als altres. Si tens manifestacions constants i rebuig ciutadà, hauràs d’assumir que el que estàs fent no va bé.
El PP ha portat a Brussel·les la regularització extraordinària de migrants. ¿Què proposa per a les persones en situació irregular?
Aquesta regularització s’ha de fer de manera molt quirúrgica. A Catalunya hi ha 5.000 multireincidents amb fins a 27 detencions que, com que no han sigut jutjats, no tenen antecedents penals. Aquestes persones no poden ser regularitzades: han de ser expulsades fulminantment. ¿De veritat que a aquestes persones que continuen robant els hem de donar papers? És un autèntic disbarat. Sánchez vol aprovar un "papers per a tothom» encobert. Després que no es queixi si en alguns espais creix la xenofòbia, perquè la fomenta ell.
El líder d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, proposa un front comú per aglutinar tots els partits que hi ha a l’esquerra del PSOE. ¿Què li sembla?
Si jo fos independentista, m’hauria agafat una emprenyamenta important. Vol ser el líder d’Espanya. Amb aquesta evolució ideològica, podria ser el candidat de Vox el 2040.
