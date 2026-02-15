Alto el foc abans que urnes
Zelenski respon a la urgència de Trump perquè tanqui un acord amb Rússia i convoqui eleccions a Ucraïna demanant garanties de seguretat sòlides per al seu país, dies abans de la pròxima reunió entre representants de Kíiv i de Moscou, que tindrà lloc el 17 i 18 de febrer.
El líder ucraïnès qualifica de «bogeria» la idea del Kremlin d’acabar la guerra a canvi del Donbàs
Avisa que per posar fi a la guerra el millor és fer seure a la taula Europa, els EUA, Rússia i Ucraïna
Gemma Casadevall
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va respondre a les presses de Donald Trump perquè tanqui un acord amb Rússia i convoqui eleccions presidencials amb el seu propi desafiament: «Nosaltres hi estem disposats. Donin-nos un parell de mesos d’alto el foc i organitzarem unes eleccions», va afirmar, des de la Conferència de Seguretat de Múnic (MSC), quan se li va preguntar sobre aquesta qüestió. «Entenc els senyals que ens envia el president [Trump]. Potser està preparant el clima per a la pròxima reunió a Ginebra», va afegir Zelenski, en al·lusió a la tercera reunió entre ucraïnesos i russos, sota mediació nord-americana, que tindrà lloc a la ciutat suïssa la setmana que ve, el 17 i 18 de febrer.
«Estem disposats a parlar. I ja hem acceptat molts compromisos. ¿A què estan disposats els russos?», va remarcar Zelenski, en un debat compartit amb el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, i el senador republicà dels EUA, Roger F. Wicker. Per al líder ucraïnès, l’important és que es doni al seu país les garanties de seguretat sòlides que fa temps que reclamen, una cosa que depèn tant de Trump com de l’aprovació del Congrés nord-americà. «Tenim acords sòlids, preparats per ser firmats amb els EUA i amb Europa. Un acord sobre garanties de seguretat ha de precedir qualsevol acord per posar fi a la guerra. D’això depèn que Europa i Ucraïna no es trobin davant la següent guerra d’aquí uns anys», va assenyalar.
D’aquesta manera Zelenski va sortir al pas de la pregunta, enmig de les expectatives que hi havia dipositades en la nova ronda de Ginebra i en les suposades pressions de Trump perquè accepti renúncies territorials, a més de la celebració dels comicis. «No tinc gens d’experiència en eleccions en un país en guerra. La situació actual no és comparable a la dels temps d’Abraham Lincoln. Estem sent bombardejats diàriament. Els nostres soldats han de poder votar», va indicar.
En la intervenció que va fer davant la MSC, Zelenski va agrair una vegada i una altra tots els suports rebuts dels seus aliats occidentals, especialment dels europeus. Va recordar que la majoria dels míssils i sistemes de defensa que rep Ucraïna procedeixen d’Europa. Però també va lamentar que les decisions polítiques transcorrin més lentament que ni pas la guerra. «Els atacs russos es produeixen una nit rere l’altra», va recordar.
Nous contactes
Zelenski també es va referir a la condició plantejada pel Kremlin per posar fi a la guerra a canvi de cedir territoris en el Donbàs, una idea que va qualificar de «bogeria». «No podem de cap manera retirar-nos del nostre territori o intercanviar una part del nostre territori. Això que diuen és una bogeria», va assenyalar durant una roda de premsa.
Així mateix, el president ucraïnès va advertir que, de cara a futurs contactes per arribar a un acord de pau, hi ha el risc d’una desconnexió entre les converses que mantenen amb Moscou els nord-americans i els ucraïnesos i el canal que, a proposta de Macron, volen establir els europeus amb Putin.
«Segons la meva opinió, Putin mirarà de jugar amb els uns i amb els altres per dividir Europa. Donarà un premi a cada un, una llaminadura, perquè els faci l’efecte que són decisius en la resolució de tot plegat», va apuntar Zelenski. «Per això em sembla que si Europa s’asseu amb els EUA, amb Rússia i amb Ucraïna a la mateixa taula tindrem més opcions d’acabar aquesta guerra. Ho penso de debò i així mateix ho he dit a Emmanuel Macron», va declarar Zelenski.
