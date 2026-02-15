Desastre a l’illa
Cuba i l’«opció zero»: el pla impossible del Govern de Díaz-Canel per resistir el setge dels EUA
El setge nord-americà deixa el país antillà en una situació desesperant, la tolerància de la qual en el temps sembla impossible
Abel Gilbert
"Será mejor hundirnos en el mar/antes que traicionar la gloria que se ha vivido". La cançó de Pablo Milanés és del 1988, prèvia al seu profund desencant. Comunicava llavors un sentit comú en els discursos de Fidel Castro d’aquell any que començava a naufragar l’anomenat camp socialista: si la Unió Soviètica caigués i tot al voltant s’enfonsés, la mort seria preferible a la rendició. Gairebé quatre dècades després, el col·lapse no ha estat soviètic, sinó veneçolà, i un hereu sense lluentor del cognom Castro, el president Miguel Díaz-Canel, va evocar el comandant d’aquells dies per comunicar la determinació de l’elit de “resistir” les mesures adoptades per l’Administració de Donald Trump de sufocament petroler, que no han fet més que agreujar dolorosament la situació interna.
La repetició de les mateixes crides a la resiliència en condicions desconegudes sembla augurar un rotund fracàs. La societat cubana d’ara no és la d’anys enrere. Abans que col·lapsés el bloc soviètic hi havia una relativa estabilitat econòmica: funcionaven escoles i hospitals, eren desconegudes les escenes d’extrema pobresa i mendicitat, no hi havia talls de llum ni escombraries acumulades als carrers. Tampoc captaires. El transport era un problema, i ho era també l’estructura institucional, amb el seu partit únic, el comunista. La productivitat era baixa, però Moscou sempre estava al servei d’evitar el desordre.
El 1991 es va confirmar la predicció de Fidel: l’URSS va deixar d’existir. El seu líder va instar a superar la prova dels temps difícils i va invocar ‘La Protesta de Baraguá’, quan un grup reduït de cubans, representats per Antonio Maceo, van expressar el seu rebuig als termes de la pau entre Espanya i els Estats Units després de la guerra de finals del segle XIX, perquè no incloïa la independència de l’illa que havia motivat la insurrecció de 1868. «Si hem de tornar a viure els anys del 68, ¡tornarem a viure els anys del 68!; si hem de viure els anys del 95, ¡tornarem a viure els anys del 95!; si hem de tornar a viure els anys de la Sierra Maestra, ¡tornarem a viure els anys de la Sierra Maestra! ". En l’adversitat absoluta «buscarem formes, inventarem, buscarem recursos». Perquè «sense honor, sense decòrum, sense independència i sense dignitat no és res un poble, no importa la vida d’un poble». Per tant, "¡si hem de morir tots els del Comitè Central, ¡morirem tots i no serem per això més febles! ". I llavors el castrisme va apel·lar a tres mesures convergents que van començar a trencar l’homogeneïtat social: d’un costat, es va accelerar l’aposta al turisme extern i l’ús del dòlar. De l’altra, va començar l’anomenat «període especial en temps de pau», una dècada d’enormes restriccions.
El número de la dissort
Va sorgir de boca de Fidel l’anomenada «opció zero», un escenari hipotètic en el qual la societat s’havia d’organitzar sobre la base de la falta de subministraments essencials per al seu funcionament. Díaz-Canel va portar a col·lació aquell número i les noves generacions es van gelar al Carib. El zero es relaciona un racionament extrem, carretes, cavalls i burros, carbó vegetal per cuinar i ús massiu de bicicletes.
Durant el «període especial» Cuba va tenir apagades de fins a 16 hores. Va arribar a perdre un terç del seu PIB només entre 1991 i 1994. Els cubans no només van aprimar per falta de calories. Es va esfondrar la confiança en el futur prometedor anunciat el 1959. Aquell any va tenir lloc una protesta de grans proporcions, ‘El maleconazo’, i el mateix Fidel es va posar al capdavant de les mesures per neutralitzar-la. Van ser dies desoladors. Va aparèixer la neuropatia òptica que va afectar milers persones que no rebien vitamina B. Va florir el mercat negre i una màfia associada a sectors de l’Estat. Una dècada més tard, l’illa havia recuperat part de la seva fisonomia anterior gràcies al subministrament petroler de Veneçuela. El més gran dels Castro va recordar que aquells 90 havien posat a prova la fermesa d’un poble i en van sortir victoriosos.
Repetició impossible
«Viurem temps difícils», va reconèixer l’actual president. El PIB cubà ha caigut 15 punts entre 2020 i 2025, per una combinació de factors: les pèssimes decisions econòmiques preses pel Govern i la fustigació de Washington. El «gairebé zero» ja s’ha convertit en realitat. Hotels i carrers buits. Un aeroport buit. Buides les il·lusions i els estómacs. I el que ve és més desesperant per als descendents d’aquells que van travessar el «període especial» i ja no tenen res en comú amb pares i avis que es deien entre si «companys». Tampoc canten aquella cançó de Milanés. La seva bronca no s’expressa encara als carrers per temor de la repressió que va marcar l’esclat del 2021. Ho fan a través dels seus telèfons i xarxes socials. La fúria és el mirall invertit de la premsa oficial on la crida és a posar el cos una vegada més i confiar en un lideratge impopular.
L’emergència alimentària i les noves apagades, la falta de mobilitat i una creixent inseguretat urbana, porten a un carreró on l’única sortida que entreveu un sector dels disconformes o fastiguejats té el color taronja del cabell de Donald Trump, el presumptuós profeta de la “caiguda”. A una part dels homes i dones educats en la tradició intransigent els costa acceptar aquesta realitat: ja no els importa una eventual revenja de la Florida anticastrista sobre ells. La revista digital La tizza va assenyalar aquest dilema. La defensa de la Nació és el principal i cal deixar de banda altres desavinences. «Res valen en aquests dies les diferències entre patriotes. Insistir-hi avui, amb la bèstia davant, és un crim de lesa pàtria».
«Cuba lliure»
L’asfíxia present ve de la mà d’una depreciació de la moneda local, l’augment dels preus dels productes essencials i les il·legalitats econòmiques, la picaresca i el delicte. La credibilitat en les autoritats és escassa com el menjar. Es comparteix una sensació que la burocràcia i les seves famílies no pateixen les mateixes carències. Una influencer de 21 anys, Anna Sofía Benítez, coneguda com Anna Bensi, aprofita les hores de llum per expressar un desassossec compartit. Ella és evangèlica i, a aquestes altures, anticomunista. No té pudors. Tampoc els té Sandro Castro, net bon-vivant de l’extint «comandant». En una de les seves recurrents aparicions a les xarxes socials se’l veu en un bar. A la barra li ofereixen una cervesa. Però ell vol un «Cuba Libre». El cambrer diu que no té Coca-Cola per preparar el glop. «Quan tinguis Coca-Cola, avisa’m». I al sortir del local, remata: «Vindran temps millors, cavaller».
