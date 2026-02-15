Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlerta per ventCarnaval de SolsonaJardins de LlumPle de SantpedorPastisseria a ManresaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Catalanisme i autogovern (capítol 3). El nou equilibri català: l'aposta federal després del procés

CATALANISME AUTOGOVERN 03 1200x675 CARATULA CAT

CATALANISME AUTOGOVERN 03 1200x675 CARATULA CAT / EPC

César Colino

Després de parlar d'indústria, infraestructures i educació, EL PERIÓDICO continua la reflexió sobre el catalanisme amb tres articles dedicats a l'autogovern: el primer el va signar Jaume Claret, el segon, Enriqueta Expósito, i aquest tercer és obra de César Colino.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents