L’evolució del catalanisme
Catalunya aposta pel federalisme per deixar enrere l’etapa del procés
Després de l’empatx d’èpica independentista, governs i ciutadans reclamen la capacitat d’influir en les decisions que es prenen a nivell estatal
El Govern d’Illa sembla perseguir el pragmatisme perdut en la recerca de l’autogovern
Cesar Colido
Les entitats subestatals amb poders legislatius i executius amplis i identitats nacionals diverses se solen enfrontar en els seus sistemes federals a una alternativa estratègica constant: maximitzar el seu autogovern (aprofundir competències i recursos propis) o la seva influència en les institucions centrals. Tot i que les dues finalitats no són incompatibles, els recursos polítics limitats obliguen a prioritzar en cada moment. Un desequilibri excessiu a favor de l’autogovern sense cogovern pot portar a l’aïllament i a la temptació victimista i secessionista (com va passar al Quebec el 1970-80), un excés de cogovern sense prou autogovern pot generar frustració identitària, polítiques inadequades i vulnerabilitat davant canvis polítics en el govern central (Escòcia abans de la Devolution).
Los casos més exitosos –el Quebec en alguns altres moments, Baviera a Alemanya, Escòcia– demostren que el punt òptim es deriva de la combinació d’una autonomia robusta amb una influència real en el centre, permetent tant protegir l’especificitat com codeterminar les polítiques generals que els afecten, promovent l’estabilitat política i l’eficiència i garantint la legitimitat dels governs davant els ciutadans.
Després de períodes de crisis polítiques i canvis socials, moltes entitats busquen uns reequilibris en aquests dos objectius. René Lévesque al Quebec va córrer el beau risque federal després de perdre el primer referèndum d’independència. A Flandes, el sobiranista flamenc Bart de Wever ha reformulat l’independentisme com a confederalisme pragmàtic i actualment és el primer ministre federal i es disposa a noves reformes descentralitadores. L’SNP escocès va perdre el seu referèndum i va oscil·lar de l’independentisme explícit al devolution max compatible amb la seva influència a Westminster i la independència com a programa de futur.
Canvi de dinàmiques
L’èxit de les reorientacions no està garantit, tot i que sabem que, en la majoria dels casos, reformular objectius maximalistes en termes d’equilibri pot donar poder real, si bé els nous equilibris no sempre són fàcils i són vulnerables a canvis externs, requerint de vegades anys de construcció pacient.
A Catalunya, el catalanisme tradicional, de Cambó a Pujol, havia mantingut aquest equilibri entre autogovern i cogovern fent política simultàniament a Barcelona i Madrid. El processisme va trencar aquest equilibri per uns anys, renunciant a tota influència estatal amb uns resultats devastadors: l’abandonament del cogovern i de la gestió ordinària de polítiques públiques no va enfortir l’autogovern, el va debilitar.
Després de l’empatx d’èpica independentista, governs i ciutadans a Catalunya semblen disposats a recuperar l’equilibri i han tornat a la idea que l’autogovern efectiu requereix també capacitat d’influència en les decisions estatals. Després d’uns anys de conflicte i després de normalització, Catalunya està intentat aquest reequilibri des del que sembla un nou model de federalisme cooperatiu amb asimetria amb suport del sobiranisme pragmàtic.
El pragmatisme
La inèdita situació actual fa que, per primer cop, un partit no nacionalista (PSC) lideri l’intent de restaurar l’equilibri entre autogovern i cogovern amb suport, entre altres, d’independentistes pragmàtics d’ERC i companys de partit en el govern central, invertint la dinàmica tradicional de processos previs en altres països. Aquesta situació ofereix avantatges evidents, però també riscos. Salvador Illa no afronta el dilema de René Lévesque o altres líders nacionalistes (acusats de "traïció" pel seu pragmatisme) i té prou credibilitat per maximitzar la participació de Catalunya a Espanya sense ser acusat de renunciar a l’autogovern.
El Govern d’Illa, el seu primer any, sembla estar mirant de reconstruir un equilibri pragmàtic en les seves polítiques institucionals, que aspiren al màxim autogovern compatible amb la participació constructiva en la governança compartida d’Espanya. Tot i que els principis del seu nou model institucional per a Catalunya a Espanya no estan explícitament continguts encara en el pla de govern, poden observar-se clarament en els comportaments quotidians del seu govern i les seves declaracions esporàdiques i disperses. Tot comptat, després del fracàs del maximalisme unilateral de fa uns anys i l’esgotament independentista, Catalunya pot restaurar estar en una època en què restaurar l’equilibri perdut.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres