Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaAlerta per ventCarnaval de SolsonaJardins de LlumPle de SantpedorPastisseria a ManresaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Investigació

Diversos països acusen Rússia d’assassinar Aleksei Navalni amb una toxina

Arxiu - Mural en record de l'opositor rus Alexei Navalni

Arxiu - Mural en record de l'opositor rus Alexei Navalni / Europa Press/Contacto/Esteban Osorio - Archivo

El Periódico

Barcelona

Els governs d’Alemanya, el Regne Unit, Suècia i els Països Baixos van assenyalar ahir el Govern rus per l’assassinat de l’opositor rus Aleksei Navalni fa dos anys i van indicar que en l’atac es va usar una neurotoxina originària d’una granota de punta de fletxa de l’Equador.

"Aquesta és la conclusió dels nostres governs, que es basa en les anàlisis de mostres d’Aleksei Navalni. Aquestes anàlisis han confirmat de manera concloent la presència d’epibatidina", amb referència a la toxina, van apuntar els ministres d’Afers Exteriors d’aquests quatre governs en un comunicat.

L’epibatidina és una toxina considerada arma química d’acord amb la legislació internacional, segons van destacar tots quatre governs, que recorden que "no es troba de manera natural a Rússia". Moscou, van recordar, va afirmar que Navalni va morir per causes naturals, "però atesa la toxicitat de l’epibatidina i els símptomes de què es va informar, l’enverinament és la causa de la seva mort amb una alta probabilitat".

Altres enverinaments

Navalni ja va ser enverinat el 2018 quan era a Salisbury, al Regne Unit, amb l’agent conegut com a Novitxok i més tard quan ja era a presó a l’àrtic rus, segons el comunicat. "En tots dos casos únicament l’Estat rus tenia prou mitjans combinats, motius i el menyspreu per la legislació internacional per haver perpetrat els atacs", van assenyalar.

Totes quatre capitals europees demanen per això que "Rússia reti comptes per les seves reiterades violacions de la Convenció d’Armes Químiques" i en aquest cas en particular per l’incompliment de la Convenció sobre Armes Biològiques i de Toxines.

Notícies relacionades

Després d’haver-se publicat aquesta declaració, la dona de Navalni, Iúlia Navàlnaia, va destacar que "era ben evident des del primer dia que el meu marit havia sigut enverinat, però ara a més hi ha proves d’això: Putin va assassinar l’Aleksei amb una arma química".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents