De Pedro Sánchez al canibalisme de les elits: desmuntem les mentides més virals sobre el cas Epstein
Des d’acusacions d’antropofàgia a imatges generades amb IA, repassem les notícies falses més virals relacionades amb els arxius desclassificats del pedòfil convicte, una allau de documents la gestió dels quals ha sigut descrita per les víctimes com un «desastre»
Carles Planas Bou
La gestió dels arxius personals de Jeffrey Epstein és «un desastre». El 30 de gener, el Departament de Justícia dels Estats Unitsva desclassificar de cop 3,5 milions de documents sobre l’infame magnat financer, acusat de dirigir una «vasta» xarxa de tràfic i explotació sexual de centenars de dones i nenes amb qui «controlava» els membres de l’elit que havien participat en aquests delictes. Entre l’allau d’informes publicats es barregen correus incriminatoris i «afirmacions falses i sensacionalistes», noms de potencials còmplices censurats i detalls personals que permeten identificar les víctimes. Una de les seves advocades, Jennifer Freeman, ha descrit aquesta gestió com «un dels fracassos més grans de les forces de l’ordre en la història» del país.
El caos administratiu ha facilitat la proliferació de tota mena de notícies falses relacionades amb el cas Epstein. Mentides i mitges veritats alterades han trobat en la incessant set de polèmica de les xarxes socials un aliat per convertir-les en contingut viral. Els perversos mecanismes de monetització de plataformes com X o YouTube, que recompensen els creadors que generin més impacte, han convertit l’engany en un model de negoci que s’escampa com la pólvora. Tot això ha contribuït a deformar l’opinió pública sobre un escàndol de proporcions bíbliques ple d’arestes i amb moltes ramificacions que encara són un misteri.
Mitges veritats sense context
Gran part de la desinformació que aquestes últimes setmanes ha saturat l’ecosistema digital són comentaris trets de context que, si bé s’ancoren als arxius desclassificats pel Govern nord-americà, no han sigut contrastats. És el cas de Donald Trump, el nom del qual apareix en indicis no verificats que va rebre l’FBI, en els quals s’acusa l’actual president d’abusos sexuals. The New York Times ha remarcat que aquest resum «no inclou informació que ho corrobori».
És també el cas de missatges que fan referència a un presumpte canibalisme d’Epstein i el seu cercle social més pròxim, al·legant que van participar en «sacrificis rituals». Aquests termes surten d’una font anònima de l’FBI que va ser descartada per no estar avalada per cap prova creïble. Això no ha evitat que el rumor es propagui en espais Facebook, X, Instagram o Bluesky, entre d’altres.
Desinformació multiplataforma
A Espanya, han circulat mentides virals que impliquen erròniament el president espanyol Pedro Sánchez o el rei Joan Carles. Sobre el primer ha circulat una anàlisi del Deutsche Bank del 2016 que es plantejava l’escenari que el líder del PSOE arribés a la Moncloa –cosa que es va donar el 2018– que s’està venent com una conspiració d’Epstein perquè ocupés el poder. El nom el segon, explica VerificaRTVE, apareix la cita en un esmorzar amb l’expresident nord-americà Bill Clinton que s’ha presentat com si fos entre el monarca i el pedòfil convicte.
Epstein també apareix en muntatges fotogràfics, més o menys rudimentaris, al costat de figures d’actualitat mediàtica diversa, com l’opositora veneçolana María Corina Machado, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, o l’expresident uruguaià José Mujica, mort el maig de l’any passat. Aquestes mentides visuals, algunes amb milers de visualitzacions acumulades, han sigut desmuntades per mitjans especialitzats com Maldita o Newtral.
Manipulació amb IA
Molts d’aquests continguts fraudulents estan sent generats amb intel·ligència artificial per enganyar el nombre més gran d’usuaris possibles. Entre els més virals figuren imatges manipulades que mostren Epstein i el seu còmplice, Ghislaine Maxwell, al costat de l’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, quan era només un nen, i la seva mare. També altres en què apareixen personatges com Bill i Hillary Clinton, els magnats tecnològics Jeff Bezos i Bill Gates, les estrelles musicals Sean Diddy Combs i Jay-Z o el difunt físic teòric Stephen Hawking.
Moltes d’aquestes fotos retocades amb IA generativa han sigut propagades per conspiranoics d’extrema dreta i mentiders professionals com Alex Jones, condemnat a pagar 965 milions de dòlars per assetjar i difamar les famílies dels nens assassinats en la tragèdia de Sandy Hook.
