Anàlisi
Hisenda desmenteix Montoro
L’informe sol·licitat pel jutge Rubén Rus a la unitat d’inspectors adscrits a la Fiscalia Anticorrupció xifra de manera preliminar en gairebé un milió d’euros el peatge pagat per dues reformes fiscals i descarta la idea que Equipo Económico era un ‘lobby’.
Ernesto Ekaizer
"Segons es deduiria dels correus i documents, en les dues reformes legals [a favor dels interessos de les empreses gasístiques] quedaria definit el repartiment de rols, així com l’acompliment real pel qual seria retribuït Equipo Económico, això és, indiciàriament la mera presentació del resultat a les “autoritats implicades”.
"En coherència amb això es pot cridar l’atenció sobre el fet relatiu al fet que les gasístiques, disposant d’equips d’experts i professionals (que assisteixen a les reunions amb Equipo Económico i amb el ministeri), són les que materialment desenvolupen els treballs i els estudis, elaboren/perfilen les dades i informes sobre les reformes legislatives. Això en si mateix podria fer innecessari contractar el despatx investigat per a una mateixa tasca per a la qual les gasístiques que tenen mitjans més que suficients (i que van fer servir sense èxit la seva pròpia estructura d’experts fiscalistes per als seus previs intents fallits d’obtenir les reformes legals).
"Per tant, el despatx investigat tindria un rol diferent que no requereix aquest desplegament de mitjans ni aquest valor afegit, això és, presumptament seria el contacte amb les “autoritats implicades” com a factor decisiu per a l’obtenció del benefici fiscal investigat".
Informe de la Unitat de Suport a la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada (Fiscalia Anticorrupció), 23 de gener del 2026.
400 productes analitzats
El jutge Rubén Rus, titular del jutjat d’instrucció número 2 de Tarragona, va rebre el 19 de febrer del 2025 un informe de la Unitat Central Operativa (UCO). L’informe va analitzar 400 productes financers relacionats amb membres de la consultora Equipo Econòmic fundada per Cristóbal Montoro, despatx que va abandonar el 2008 i va passar, tres anys més tard, a finals del 2011, a ser ministre d’Hisenda del govern de Mariano Rajoy. L’UCO va xifrar en aquest informe que la consultora esmentada havia cobrat 673.500 euros per treballs per aconseguir reformes legislatives que sol·licitava el sector gasístic espanyol.
Aquest informe arribava, el febrer del 2025, en un moment rellevant de l’acció del jutge Rus, instructor de la causa des del 2018. Encara sota el secret de les actuacions, el jutge havia de resoldre sobre l’aixecament del secret i la imputació de Montoro i 27 persones més. El 12 de juny del 2025, el jutge d’instrucció va donar ordre de lliurar l’informe de l’UCO i tots els comptes bancaris examinats pel cos esmentat de policia judicial als inspectors fiscals de la Unitat de Suport a la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, és a dir, la Fiscalia Anticorrupció.
El secret sumarial
I un mes més tard ¡bum!, Rus va aixecar el secret sumarial i va traslladar a les parts una gran part del material. Montoro i 27 persones més, socis i exsocis d’Equipo Económico, i clients, eren imputats per presumptes delictes de suborn, frau contra l’Administració pública, prevaricació, tràfic d’influències, negociacions prohibides, corrupció en els negocis i falsedat documental. Cristóbal Montoro i nou membres del planter d’alts càrrecs del Ministeri d’Hisenda, entre els imputats.
Vuit mesos després que el jutge d’instrucció sol·licités als inspectors d’Hisenda adscrits a la Fiscalia Anticorrupció examinar allò que al seu torn havia analitzat l’UCO, doncs, ha arribat l’informe, amb data 23 de gener passat. Un informe que els inspectors defineixen com a preliminar perquè no han pogut consultar tots els comptes bancaris que, en principi, havien d’estudiar i sol·liciten ara al jutge que hi intervingui perquè s’aportin aquests comptes per examinar-los. Segons el nou informe, la quantitat que hauria pagat el sector gasístic per obtenir dues reformes legislatives que van afavorir fiscalment les empreses esmentades ha pujat a una quantitat superior a la que s’havia estudiat. Ja no són ni els 673.500 euros que assenyalava l’UCO el febrer del 2025 ni els 771.000 euros apuntats en la interlocutòria del jutge Rus de mitjan juliol del 2025. Ara són, entre el 2011 i el 2020, 991.613,76 euros. La quantitat reflecteix els pagaments per dos vestits a mida: dues reformes fiscals legislatives.
La patronal gasística no veia la llum al final del túnel en els intents per tirar endavant aquestes reformes fins a saber que el canal per aconseguir-les era, ¡eureka!, Equipo Económico. Els membres d’aquesta consultora, en contacte amb l’equip d’Hisenda que treballava amb Montoro, va dissenyar les reformes. Montoro les va proposar al Consell de Ministres. I Mariano Rajoy hi va donar el vistiplau.
L’informe adverteix que hi havia un patró de funcionament dels socis i exsocis d’Equipo Económico, que s’haurien servit dels "fons amb traces contaminades" amb una periodicitat mensual. L’informe desmunta un dels punts de l’argumentari del PP, que actuaven com a lobby al Congrés.
