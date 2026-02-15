Les estacions d'esquí del Pirineu van recuperant la normalitat després de les restriccions pel vent
Reobren les cinc pistes gestionades per FGC, que van ampliant el seu domini i registren una bona afluència de visitants
ACN - Albert L. Cobo
Les estacions d'esquí alpí del Pirineu han anat recuperant la normalitat aquest diumenge, després que les ventades d'aquest dissabte i l'alerta de Protecció Civil que demanava restringir les activitats a l'aire lliure obliguessin a tancar diversos camps de neu. D'aquesta manera, les cinc pistes gestionades per FGC que es van veure afectades (Boí Taüll, Port Ainé, Espot, Vallter 2000 i Vall de Núria) han començat la jornada obrint les parts baixes de les estacions però, posteriorment, han pogut ampliar els seus dominis, registrant una bona afluència d'esquiadors. La Molina, on aquest dissabte només estava disponible la zona de debutants, es troba al 100%. Una situació similar tenen també a Baqueira-Beret, Port del Comte i Masella.
A l'estació de Port Ainé, situada al municipi de Rialp (Pallars Sobirà), han començat la jornada amb fort vent a les cotes més altes i amb l'obligació d'accedir-hi amb cadenes o pneumàtics d'hivern. A mesura que ha anat avançat el matí, però, han pogut anat obrint diverses pistes i remuntadors fins arribar a tenir disponible tot el domini esquiable.
La responsable comercial de Port Ainé, Gemma Tost, diu que tot i que el vent "ha fet una mica la guitza", aquest diumenge han començat l'activitat "amb una mica de cautela" fins, passades les hores, poder funcionar amb plena normalitat. En aquest sentit, ha recordat que "Carnaval és un dels caps de setmana forts de la temporada", tant de visitants com d'ocupació hotelera, i ha apuntat que estan satisfets amb l'afluència d'esquiadors que estan tenint.
Tost ha afirmat que tot i el pas de les successives borrasques per la zona de l'estació, la temporada està sent "excepcional". Així, destaca que s'està acumulant molta neu, "res a comparar amb la dels últims anys". Aquest és un dels motius pels quals estan rebent més trucades de centres educatius per venir a l'estació a fer la setmana blanca. La responsable comercial de Port Ainé ha dit que les pistes són un "referent" per aquest tipus de públic, amb alumnes provinents d'arreu de Catalunya, València o Madrid.
Un dels esquiadors que ha decidit anar a trepitjar les pistes pallareses ha estat Gerard Badia, provinent de Sant Fruitós de Bages. Explica que ha passat el cap de setmana en un hotel de Rialp i que ja dissabte tenien intenció d'esquiar. La situació del fort vent li ho va impedir i, de fet, fins i tot es va arribar a plantejar si cancel·lar la seva estada. "Al final vam pensar, anem a l'aventura i si no, doncs passem un temps per aquí al Pallars i ja estarà bé", apunta.
Aquest era el primer cop de la temporada que Badia es desplaçava a Port Ainé i ha valorat l'estat de la neu com a "impressionant". Així, detalla que la situació contrasta amb la d'anys anteriors, en què "només hi havia neu just a la pista". Ara, conclou, n'hi ha "a dojo". De fet, els gruixos acumulats van d'entre els 2,30 metres als 3,40 a les parts més elevades de l'estació.
Per la seva banda, una altra esquiadora, Sarsa Hernández, ha reconegut que el panorama per practica l'esport blanc "pintava pitjor", tenint en compte, ha dit, que el tancament de pistes de dissabte ho va viure "com un caos". De fet, explica que l'Es-Alert va sonar quan ja estaven de camí a l'estació i que es van veure obligats a girar cua. Per aquest motiu, quan s'han llevat aquest diumenge han comprovat que les instal·lacions estaven obertes. "Ens queden dos dies, venim, aprofitem i el que hagi de ser serà", conclou.
