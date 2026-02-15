Crisi institucional
La monarquia britànica, en entredit pel rol d’Andrew en el cas Epstein
La corona mira de distanciar-se encara més de l’expríncep, però les possibilitats que la institució surti indemne són cada vegada menors
Lucas Font
Els últims documents publicats sobre el cas Epstein han tornat a posar la monarquia britànica en el centre de totes les mirades. Les revelacions sobre les suposades relacions sexuals que l’expríncep Andreu va mantenir amb una segona víctima del pederasta Jeffrey Epstein el 2010, a més de la presumpta filtració d’informació confidencial quan exercia com a enviat comercial del Regne Unit, han obligat la família reial a posar més distància en els últims dies i a endurir el to amb l’exduc, caigut en desgràcia des de la funesta entrevista a la BBC el 2019. Els intents de la institució, però, no estan aconseguint contenir ara per ara el creixent malestar entre l’opinió pública.
La policia de Thames Valley i la Fiscalia de la Corona estan estudiant la possible obertura d’una investigació formal contra Andrew per conducta indeguda a l’exercici d’un càrrec públic. Els documents revelats pels Estats Units apunten que l’expríncep va compartir informació amb Epstein sobre els seus viatges com a enviat comercial del Regne Unit, incloses oportunitats d’inversió a l’Afganistan i informes sobre les seves visites a Hong Kong, Singapur i el Vietnam. Una informació valuosa que el multimilionari nord-americà podria haver utilitzat en el seu benefici.
En un gest poc habitual, Carles III ha assegurat estar «disposat a col·laborar» amb les autoritats en cas que ho sol·licitin i ha mostrat la seva «profunda preocupació» per les noves revelacions sobre el seu germà. Uns comentaris semblants als del seu fill, el príncep Guillem. Però la pressió sobre la família reial no para de créixer, així com les preguntes sobre fins a quin punt el palau coneixia els detalls sobre la relació entre Andrew i Epstein, des de quan ho sabia i quines mesures va prendre al respecte, si és que en va prendre cap.
Més transparència
«Necessiten arreglar les coses abans que Guillem agafi el relleu, perquè ell no vol heretar aquest problema. És molt més fàcil per a Carles lidiar amb això. El problema d’Andrew definirà el seu regnat: pot ser vist com algú que va reformar la monarquia o com algú que bàsicament va permetre que es tornés irrellevant», explica Andrew Lownie, autor de Entitled: The Rise and Fall of the House of York (Ascens i caiguda de la Casa de York), una de les biografies més completes sobre l’exduc. «[La monarquia britànica] no pot donar suport a la corrupció perquè soscava el treball que fan tots els altres. No es pot fer els ulls grossos davant això. Fins i tot pel seu propi interès, han d’ocupar-se d’aquest assumpte», afegeix.
No obstant, Lownie és molt escèptic sobre la possibilitat que la família reial opti per la plena transparència i apunta que hi continua havent molta informació que no ha sigut compartida, inclosos els registres de les visites al palau de Buckingham i a altres residències oficials de la corona on presumptament Andrew va rebre algunes de les víctimes d’Epstein. Una cosa que, segons l’autor, se suma al desinterès de la policia per investigar l’expríncep –considera que no s’obrirà una investigació formal contra ell– i a la falta de transparència del Govern, que ha evitat publicar informació sobre la seva etapa com a enviat comercial al·legant que podria tenir un impacte sobre la seguretat i sobre la salut de les persones esmentades en aquests documents.
Indignació pública
Carles III ja va desposseir dels seus títols el seu germà i el va forçar a abandonar la seva mansió a Windsor, però aquests gestos no han sigut suficients per contenir la indignació de la ciutadania. Segons una enquesta recent portada a terme per YouGov per a Sky News, un 82% dels britànics considera que el monarca hauria de demanar a Andrew que testifiqui davant les autoritats nord-americanes, mentre que un 63% assegura que no li hauria de permetre viure a la seva finca privada a Sandringham, on s’ha instal·lat després d’abandonar la seva antiga residència. Uns passos que, ara per ara, el monarca no sembla disposat a fer.
Tant si l’expríncep ofereix noves explicacions sobre la seva relació amb Jeffrey pstein com si no ho fa, el cert és que les possibilitats que la corona surti ben parada d’aquest escàndol són cada vegada més petites. La institució continua comptant amb el suport majoritari de la població: un 45% considera que està responent correctament a la situació, davant un 29% que opina el contrari. Però en el cas dels menors de 24 anys, aquestes xifres canvien radicalment, amb tan sols un 14% dels enquestats que té una opinió favorable pel que fa a la gestió de la crisi per part del Palau. El suport dels joves és cada vegada menor i la necessitat de netejar la imatge de la monarquia és més urgent que mai de cara a garantir la seva supervivència a llarg termini.
Possible presó
L’expríncep imputable
Sense els seus títols, «no hi ha res a la llei que impedeixi que Andrew Mountbatten Windsor sigui acusat i empresonat», aclareix el biògraf de l’expríncep, Andrew Lownie en el Daiy Mail. Les autoritats analitzen ja si l’expríncep va compartir informació confidencial quan exercia com a enviat especial del Regne Unit per al comerç internacional amb el financer nord-americà, condemnat per delictes sexuals. Podria tractar-se d’un delicte de mala conducta en càrrec públic, amb una pena màxima que al Regne Unit és la cadena perpètua. Els experts, això sí, consideren poc probable que, després d’un procés que duraria anys, se li assigni tal condemna. Lownie apunta també que Andrew podria traslladar-se abans a un país sense acord d’extradició al Regne Unit.
