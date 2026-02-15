Corts Generals
El PP pensa reprovar Isabel Rodríguez per la "catàstrofe" en habitatge
El Periódico
El PP ha llançat una ofensiva parlamentària al Congrés i el Senat en matèria d’habitatge que inclou la petició de reprovació de la ministra de Vivenda i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, i la presentació d’un pla amb més de 30 mesures, davant el "fracàs" de les "catastròfiques" polítiques de foment de l’habitatge del Govern de Pedro Sánchez.
En declaracions als mitjans, la vicesecretària de Sanitat i Política Social del PP, Carmen Fúnez, va criticar ahir l’Executiu per "protegir els delinqüents i no protegir els milions de joves" que no poden accedir a una casa a Espanya. "Més seguretat i protegir els propietaris, els inquilins i els joves", va remarcar Fúnez, recordant el compromís del líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, que impulsarà la construcció d’un milió de vivendes "perquè baixi el preu de lloguer".
També va recordar que els grups del PP a les dues Cambres han registrat mocions que es debatran en els plens de la setmana vinent. Al Senat, la portaveu Alicia García va destacar la necessitat de reprovar la ministra en el Ple dels dies 17 i 18 de febrer pel "fracàs" de la Llei de Vivenda impulsada pel Govern i per la "seva catastròfica gestió" en aquesta matèria. En la moció del Senat demanen la reprovació de la ministra, entre altres motius, pel seu "enfocament esbiaixat, ideològic i radical", la seva "manifesta incompetència en l’acompliment de la seva tasca", la seva "falta de compromís amb la veritat", la seva "incapacitat palmària per a la construcció dels consensos necessaris", el seu "foment, protecció i empara cap a les conductes delictives que representen l’okupación i la inquiokupación" i la seva "catastròfica política legislativa en matèria d’habitatge". En l’exposició de motius, el text afirma que l’habitatge a Espanya s’ha convertit en una "quimera" per a milers de famílies i de joves.
