Intervenció
Sánchez alerta contra el rearmament nuclear
Gemma Casadevall
«Humilment, demano a les grans potències que aturin el rearmament nuclear», va dir el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, davant una Conferència de Seguretat de Múnic (MSC) abocada al nou paper d’una Europa reforçada en matèria defensiva i on l’eix francoalemany ja parla de nous conceptes per a la dissuasió nuclear. El líder espanyol va cridar així les potències nuclears a asseure’s a negociar i a firmar un nou acord START, que garanteixi la continuïtat de qui acaba de guanyar i impedeixi una nova cursa armamentística. L’aposta de la UE ha de ser la creació d’un Exèrcit europeu –«i no d’aquí 10 anys, sinó ara», va afirmar–, i també va indicar que el rearmament que ara necessita el món és «el moral».
Sánchez va fer aquesta crida en una intervenció davant la MSC, prèvia al debat que va mantenir amb la líder danesa, Mette Frederiksen, i el president finlandès, Alexander Stubb, tots dos abanderats del rearmament europeu i del reforçament del flanc est de l’OTAN.
Frederiksen, membre de la família socialdemòcrata com Sánchez, va alertar que, malgrat que el president Donald Trump descarta ara l’ús de la força militar per fer-se seva Groenlàndia, segueix amb la idea d’aconseguir el control de l’illa àrtica, territori autònom danès.
El conservador Stubb, a qui s’atribueixen afinitats personals i polítiques amb Trump, va defensar l’aposta del seu país per la despesa en defensa, cosa que, va recordar, és anterior a l’ingrés a l’OTAN. «El nostre objectiu és ser proveïdors de seguretat, no consumidors de seguretat», va dir, sobre les altes inversions en matèria militar del seu país.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- El pont massa estret de Sant Francesc continua sense ser acceptat per l’Ajuntament de Manresa