Baixa mèdica
Dalmau fa balanç d’un mes de crisi en absència de Salvador Illa
El Periódico
Albert Dalmau, conseller de Presidència, que va assumir provisionalment el comandament de la Generalitat durant la baixa mèdica que ha mantingut Salvador Illa allunyat del càrrec, va compartir ahir el seu balanç d’un mes que va definir com a "extraordinari" per a ell i per a Catalunya. "La baixa del president, un temporal amb fortes pluges que va paralitzar part del país, un accident ferroviari a Gelida amb la pèrdua d’una vida humana i diversos ferits, la crisi ferroviària més gran que ha viscut el país, la vaga de maquinistes, una important vaga en educació i un temporal de vent que, novament, va obligar a prendre mesures a tot Catalunya", feia recompte Dalmau en un missatge d’agraïment que va compartir ahir en vigílies de la reincorporació d’Illa.
Dalmau va voler agrair el suport rebut per part dels seus companys i d’Illa, en un moment especialment intens per la gestió simultània de la crisi ferroviària, els temporals i les vagues de metges i professorat. "Un agraïment, com deia, en primer lloc al president, per la seva confiança i guia durant tots aquests dies. Moltes de les coses que hem fet són les que hem après de la seva manera de ser, de dirigir i d’entendre la política", va expressar ahir el conseller a tall de balanç d’aquestes últimes setmanes.
A la carta, Dalmau també va fer autocrítica i va destacar la crisi ferroviària com un punt d’inflexió. "Totes les decisions que hem pres han tingut un doble objectiu: en primer lloc, garantir la seguretat de les persones… i, en segon lloc, establir les bases per resoldre una vegada per totes el problema de Rodalies". Finalment, va fer una crida a la unitat i al consens per afrontar els reptes de Catalunya, des d’infraestructures i energia fins a demografia i competitivitat. "De tot això en sortirem més forts", va concloure.
