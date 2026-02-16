Ordre fracturat
Demolició
Rafael Vilasanjuan
L’informe de la conferència de seguretat que cada any se celebra aquests dies a Múnic no deixa lloc a dubtes. Es titula "en destrucció", la qual cosa parlant de seguretat i defensa augura el final d’una ficció agradable i l’inici d’una realitat dura. Els EUA han iniciat un procés de demolició global accelerat. L’ONU va ser el primer front d’atac. Sense finançament del gegant americà, el sistema trontolla.
Després va ser l’Organització Mundial de Comerç, que amb els aranzels ha deixat de ser el mecanisme global per definir les regles justes per a la producció i l’intercanvi mundial. Però l’atac més furibund ha sigut a l’Aliança Atlàntica. Perquè Donald Trump pugui alçar-se amb el poder total, primer va obligar els països a apujar la seva contribució a l’organització militar al 5% –una cosa que no fan ni els EUA– i mentrestant, sense tenir en compte els seus socis, pactava amb Rússia les bases d’un acord humiliant per al final de la guerra a Ucraïna i, ignorant els acords de respecte de fronteres i defensa mútua, manifestava la voluntat d’annexionar-se Groenlàndia, membre de la mateixa Aliança.
A Múnic, el seu secretari d’Estat, Marco Rubio, ha volgut rebaixar el to manifestant que els EUA volen col·laborar amb Europa, i han cridat a reforçar la relació sobre la base d’una nova i gran civilització. Una civilització en què se sentirien molt a gust si a Europa hi governen els partits més radicals de la dreta salvatge, amb els quals comparteixen valors.
D’aquesta manera podran fer com Donald Trump, que en menys d’un any ha sembrat el terror entre immigrants, ha purgat l’Administració, silencia el seu partit i els mitjans crítics, ataca universitats i institucions científiques i culturals i ha creat una guàrdia pretoriana per castigar i sotmetre als Estats rebels, mentre les dificultats econòmiques persisteixen i l’affaire amb Epstein se silencia. Una demolició en tota regla del dret i la llibertat que només condueix a un Estat autoritari: Europa farà bé de desconfiar-ne i encara més bé de rebel·lar-s’hi en contra.
