La Generalitat quadruplica els cobraments per Bizum

La Generalitat quadruplica els cobraments per Bizum / MANU MITRU / EPC

Quim Bertomeu

Barcelona

Una de les banderes de l’actual mandat del Govern de Salvador Illa és aconseguir una reducció de la burocràcia que millori les relacions dels ciutadans amb l’administració. Per aconseguir aquest objectiu, una de les mesures implementades ha sigut potenciar l’ús de Bizum –l’aplicació de pagaments instantanis– per al cobrament d’alguns tràmits i taxes que factura la Generalitat. La idea és reduir els pagaments amb targeta o les transferències bancàries per estalviar temps.

Segons dades a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, l’import que va cobrar la Generalitat a través d’aquesta app va passar dels 299.328,08 euros el 2024 als 1.395.335,50 el 2025. Això són gairebé cinc vegades més. També s’han multiplicat les operacions. El 2024 l’administració catalana tenia 37 tràmits que admetien el cobrament per Bizum i va rebre 7.886 pagaments a través d’aquest mecanisme. En l’exercici posterior ja hi havia 173 tràmits vinculats amb l’app i les operacions van créixer fins a 30.717, un 289,5% més.

¿Quins pagaments són més freqüents a través d’aquest sistema? El 2025 en van destacar quatre: les autoritzacions de residència i treball en les contractacions en origen; la taxa que van pagar els aspirants a Mossos d’Esquadra; la taxa per participar en proves per obtenir certificats de català i la taxa que es paga per homologar i convalidar títols no universitaris estrangers.

