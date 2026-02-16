Infraestructures
Govern i ERC negocien un consorci que obligui a complir les inversions
L’Executiu central i els republicans busquen un pacte per a la creació d’un organisme que gestioni les partides de l’Estat a Catalunya, amb l’objectiu d’arribar al 95% d’execució
La recaptació de l’IRPF és clau perquè els de Junqueras s’asseguin a parlar dels nous comptes públics
Quim Bertomeu
El Govern i ERC estan negociant la creació d’un consorci que gestioni les inversions de l’Estat a Catalunya amb un objectiu principal: que s’executi tot el que es pressuposta en els Pressupostos Generals de l’Estat. En el passat més recent, massa vegades no s’ha acabat executant un percentatge alt del que estava previst, és a dir, es programa la inversió però no s’acaba realitzant, almenys dins dels terminis establerts. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO de fonts de la negociació, les converses avancen i es comencen a perfilar els detalls de com serà aquest instrument. Arribar a un acord final és essencial perquè ERC accepti negociar els pressupostos catalans. També ho és que hi hagi avanços amb la recaptació de l’IRPF.
En primer lloc, la idea és que sigui un "consorci paritari" entre l’Estat i la Generalitat. Això significa que la composició dels òrgans col·legiats de govern i d’administració del consorci, "tant en nombre de membres com en dret de vot", seria d’un "50% per a cada part". Per tant, cap de les dues parts estaria legitimada per prendre decisions sense comptar amb l’altra. Això és important quan eventualment hi hagi discrepàncies.
Col·laboració en quatre àrees
Una altra qüestió important és que es planteja aquest consorci com un "espai de decisió compartida en matèria d’inversions" per col·laborar en quatre accions: "l’impuls, la planificació, la gestió i l’execució de les inversions de l’Estat a Catalunya". Les dues parts assumeixen que, en les últimes dècades, no hi ha hagut "una política adequada d’inversions". El document que s’està preparant cita diversos exemples, entre d’altres, la "baixa execució a Rodalies" entre el 2000 i el 2020; els accessos ferroviaris pendents al Port de Barcelona, i la capacitat "insuficient" de l’AP-7 entre Tarragona i Castelló.
La primera gran missió del nou consorci, si la negociació arriba a bon port, hauria de ser elaborar el "pla d’inversions de Catalunya", un document que després hauria de ser aprovat pel Consell de Ministres. Se cerca que aquest pla inclogui un informe sobre la situació actual de les infraestructures a Catalunya i avaluï si s’ha complert l’Estatut en aquesta matèria. Si no és així, s’estudiaria si Catalunya ha de rebre "compensacions" de l’Estat per aquesta raó.
Després, es pretén que el pla defineixi un "estudi de necessitats d’inversió" a curt, mitjà i llarg termini tenint en compte qüestions com la "identificació d’inversions estratègiques"; les actuacions per corregir desajustos –aquelles infraestructures que es deterioren– i finalment les actuacions "derivades del canvi climàtic". Tot això derivaria en l’elaboració d’un "pla quinquennal d’inversió de l’Estat" a Catalunya en el qual s’inclogui la planificació de les inversions a cinc anys vista.
Definits tots els plans, la clau és qui executarà les obres. ERC, i també el Govern d’Illa, amb qui hi ha sintonia en aquest assumpte, volen que el Govern accepti que el consorci pugui gestionar de manera directa algunes de les inversions a través d’"encomandes de gestió". Això significa que l’Estat posa els diners i la Generalitat executa l’obra. La idea és que en un any el consorci estigui preparat per "assumir les inversions prioritàries" i, en tres, "la resta d’inversions previstes".
Garanties mínimes
Quan el pla d’inversions estigui aprovat, els fons hauran d’incloure’s en els Pressupostos Generals de l’Estat i iniciar les "encomandes de gestió" per al consorci. A partir d’aquí, el consorci farà un informe anual sobre l’execució i proposarà "mesures correctores" si hi ha retards o incompliments. L’objectiu és que hi hagi unes "garanties mínimes d’execució del 95%" i que si no s’arriba a aquest percentatge "sense una causa justificada", l’Estat haurà de transferir a la Generalitat "la diferència" fins a arribar al 100%. La negociació no està tancada.
Fonts coneixedores de les converses expliquen que la negociació del consorci s’ha accelerat durant els últims dies aprofitant que el secretari de Transports, José Antonio Santano, s’ha instal·lat a Barcelona per exigència del Govern català fins que s’arregli la crisi de Rodalies. El paper de Santano és clau per firmar l’acord amb ERC per accelerar el tema. Un consorci que, si s’acaba tancant, farà que el Govern i ERC s’asseguin a negociar els pressupostos de la Generalitat. La idea del Govern és presentar els comptes en els pròxims dies, aprofitant també la tornada d’Illa al seu paper de president.
