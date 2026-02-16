Conflicte al Pròxim Orient
Israel mata almenys 11 palestins en diferents punts de Gaza en un dia
Des de l’entrada en vigor de l’alto el foc a l’octubre, els atacs israelians han matat 601 palestins i n’han ferit 1.607, diu el Ministeri de Salut gazià
Diversos gazians afirmen haver sigut interrogats amb els ulls embenats durant la tornada a la Franja
Andrea López-Tomàs
Com si es tractés d’una macabra rutina setmanal, els bombardejos israelians retornen sobre la Franja de Gaza. Almenys 11 persones van morir ahir com a resultat de la renovació de la violència intensificada sobre l’enclavament palestí, tal com va confirmar el ministeri de Salut gazià. Des de l’entrada en vigor de l’alto el foc a l’octubre –que segons l’Oficina de Mitjans del Govern de Gaza ha sigut violat 1.620 vegades– els atacs israelians han matat 601 palestins i n’han ferit 1.607, d’acord amb el ministeri de Salut gazià. Els morts que hi va haver ahir al matí es reparteixen per tot el territori de la franja.
Un atac a Tal al-Hawa, a la part sud de Ciutat de Gaza, va provocar la mort d’un palestí. Segons van confirmar fonts palestines al canal en àrab d’Al-Jazeera, la víctima seria Sami al-Dahdouh, comandant de les brigades Al-Quds, el braç armat del Gihad Islàmic palestí. El bombardeig sobre una tenda de campanya del camp de refugiats de Jabalia va deixar, d’altra banda, quatre morts més. El tercer atac va tenir lloc a la meridional Khan Yunis, on van morir almenys cinc persones. Encara sense confirmació oficial de l’Exèrcit israelià, les autoritats castrenses van denunciar la nit abans que havien vist diversos militants armats al nord de Gaza.
Homes armats
"[Dissabte al matí] es van identificar diversos terroristes armats al nord de la Franja de Gaza, probablement després de sortir d’infraestructura subterrània de la rodalia", diu el comunicat militar publicat dissabte a la nit. "Es van refugiar sota la runa a l’est de la línia groga i al costat de les tropes de l’Exèrcit israelià, cosa que representava una amenaça imminent per a la seva seguretat", afirma. A continuació, els soldats israelians van atacar els milicians "i en van eliminar dos i probablement d’altres". "Aquest incident constitueix una flagrant violació de l’acord d’alto el foc", denuncien les autoritats israelianes.
La situació sobre el terreny a la Franja continua sent tràgica. Malgrat la reobertura de l’encreuament de Rafah fa dues setmanes, tan sols una vintena de gazians aconsegueixen sortir de l’enclavament palestí cada dia, en comparació amb els 150 diaris a què s’havien compromès les autoritats israelianes. El retorn continua sent complex per als que ho aconsegueixen, amb constants testimonis de durs interrogatoris amb els ulls embenats per part d’actors israelians i palestins abans de poder tornar a casa. A més, l’ajuda humanitària encara no hi entra en les quantitats acordades i la majoria de la població viu en unes condicions deplorables després que aquest hivern les seves botigues s’hagin inundat per culpa d’un episodi inusualment fort de pluges a la regió.
Protestes a Israel
Des del 7 d’octubre del 2023, la brutal ofensiva militar israeliana sobre Gaza ha matat 72.061 persones i n’ha ferides 171.715. La violència va començar després de l’atac de Hamàs contra les comunitats del sud d’Israel, que va matar 1.139 persones. La setmana passada, la població israeliana va tornar al carrer després de mesos sense protestes per manifestar-se en contra de les accions del Govern del primer ministre Benjamin Netanyahu. Les protestes antigovernamentals van arribar fins a les portes de la seva residència.
L’oficina de Netanyahu va intentar eliminar la paraula massacre de la llei commemorativa del 7 d’octubre. "La paraula és una descripció fàctica precisa del que va passar, i els que pretenen esborrar-la volen manipular la consciència pública", va dir la mare del difunt ostatge Ron Sherman, que va morir com a resultat d’un atac aeri israelià a la Franja durant el seu captiveri.
Així mateix, a Israel, continua l’onada de violència entre la comunitat arabopalestina. Un jove d’uns 20 anys va ser assassinat a trets a la ciutat del nord de Natzaret, cosa que el va convertir en l’homicidi número 49 en els 45 dies transcorreguts des de principis d’any. Aquesta setmana, la Junta de Pau es reunirà per primera vegada a Washington des que es va constituir al Fòrum Econòmic de Davos al gener. Malgrat haver-se desplaçat aquesta setmana a la capital nord-americana, Netanyahu no anirà a la trobada i serà substituït pel seu ministre d’Exteriors, Gideon Saar. Segons una invitació enviada als Estats membres, la Junta de Pau es disposa a iniciar iniciatives internacionals per promoure la reconstrucció de Gaza. El document afirma que la iniciativa pretén unir països, institucions i socis en una campanya contínua per establir les bases de la prosperitat a Gaza.
