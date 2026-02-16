Batalla electoral
Junts prepara una gira de Puigdemont per Catalunya com a "revulsiu"
El TJUE resoldrà al març si l’amnistia compleix la legislació comunitària i el líder postconvergent pot tornar sense cap risc a Espanya
Fonts pròximes a l’expresident donen per fet que es presentarà als pròxims comicis
Carlota Camps
Carles Puigdemont va tornar la setmana passada a l’Eurocambra. Ho va fer amb un somriure d’orella a orella per celebrar que el TJUE li havia donat la raó sobre la seva immunitat. "Avui el Parlament Europeu ha passat vergonya: ha sigut una plantofada", va assegurar en declaracions a la premsa, una cosa poc habitual en ell i que demostra la importància que atorga a aquest moment. Ja havia convocat d’urgència una reunió de la direcció a Perpinyà al gener pel caos a Rodalies, cosa que li va permetre recuperar el focus mediàtic que havia evitat després de la ruptura amb el PSOE. La resolució judicial no té cap aplicació pràctica, però és una injecció d’energia per al líder de Junts, a les portes que es resolgui si pot tornar definitivament a Catalunya.
Puigdemont espera que aquest mateix tribunal europeu resolgui si la llei d’amnistia compleix la legislació comunitària i si la malversació que se li atribueix és amnistiable, com va apuntar l’advocat general de la UE al novembre. La decisió del TJUE –que se sabrà, pel cap baix, a finals de març– és clau perquè, posteriorment, el Tribunal Constitucional resolgui a favor dels interessos de Puigdemont. Dimecres passat la Fiscalia i l’Advocacia General de l’Estat ja van presentar les seves conclusions davant el tribunal de garanties i es van posicionar a favor d’amnistiar-lo.
Els plans
Al partit esperen que pugui tornar sense risc de ser detingut durant el primer semestre del 2026, si bé no hi ha ningú que hi vulgui posar la mà al foc. No seria la primera vegada que les previsions volen pels aires. El que sí que tenen clar a la direcció és que només queda una bala i hi ha la sensació que és un "ara o mai". I esperen que sigui ara. Tot i que el dispositiu es manté amb pany i clau, fonts del partit confirmen a EL PERIÓDICO que l’expresident té intenció de fer una gira per tot Catalunya per poder "reprendre el contacte" amb els ciutadans després de vuit anys i mig a Bèlgica.
El cercle de confiança de l’expresident fa uns mesos que prepara la seva arribada. Al novembre, Albert Batet va ser nomenat adjunt a la presidència –és a dir, a Puigdemont– i director de campanya sota aquest pretext. Des que va ser elegit president de la Generalitat, Batet ha sigut sempre un dels seus escuders més fidels, si bé el grup parlamentari també requeria un reactiu intern. Dins d’aquest nucli dur hi ha el vicepresident Antoni Castellà, que va organitzar la seva reaparició i posterior fugida el 2024; el secretari general, Jordi Turull, i el portaveu i Josep Rius.
La direcció de Junts espera que la tornada de Puigdemont a Catalunya sigui un "revulsiu" per al partit, actualment tocat per la falta de poder institucional i per les enquestes que pronostiquen un important retrocés de la formació en favor d’Aliança Catalana. Esperen que el retorn els serveixi per recuperar la iniciativa i calmar els que tenen dubtes sobre l’estratègia del partit, amb els ulls posat en les municipals del 2027 i en les generals que, a tot estirar, s’han de celebrar just després.
El futur al Parlament
Puigdemont va prometre durant la campanya electoral del 2024 que si no era president de la Generalitat deixaria l’escó al Parlament. De tota manera, la impossibilitat que tornés va fer que decidís mantenir-se com a diputat. A la Cambra catalana encara hi ha dues cadires buides, la seva i la de l’exconseller Lluís Puig, per recordar en cada ple que encara no hi ha "normalitat" política a Catalunya. També va voler deixar vacant la posició de cap de l’oposició, un càrrec que no van assumir ni Batet ni Mònica Sales.
No és clar què farà Puigdemont amb aquesta posició quan torni. Tornar al Parlament li donaria un altaveu més fort per confrontar amb Salvador Illa, ja que ell seria qui intervindria en les sessions de control el president. Per contra, si les eleccions catalanes no se celebren fins al 2028, com està previst, el dia a dia parlamentari podria desgastar-lo. Sigui com sigui, fonts pròximes a l’expresident donen per fet que es presentarà als pròxims comicis.
Però, alhora, la formació ha començat a preparar nous lideratges de cara al futur, com per exemple Miriam Nogueras i Salvador Vergés. També en entorns de Junts s’ha començat a obrir el debat sobre la continuïtat de Puigdemont. De moment a Junts, partit creat a imatge i semblança de Puigdemont, no hi ha una oposició organitzada i que tingui una alternativa clara a l’expresident, però algunes veus han començat a sembrar dubtes. El primer va ser l’expresident Artur Mas en una entrevista a Regió 7 –diari del grup Prensa Ibérica, al qual també pertany EL PERIÓDICO– en què va apostar per "posar al dia Convergència" i va dubtar sobre si Puigdemont era capaç d’"unir" totes les sensibilitats.
