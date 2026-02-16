Immigració
Obama apunta l’ICE per tenir conductes pròpies de "dictadures"
El Periódico
L’expresident dels Estats Units Barack Obama va condemnar ahir els operatius realitzats pels agents de la policia d’immigració (ICE), per les seves sigles en anglès, a Minnesota, i va comparar el seu comportament amb les conductes que s’han observat "en dictadures" d’altres països.
Fins i tot la setmana passada, milers d’efectius federals, entre els quals hi havia agents de l’ICE, han portat a terme batudes i detencions en una ofensiva que l’administració de Donald Trump, diu, eren dirigides contra criminals, tot i que en moltes ocasions han sigut menors els objectius d’aquestes batudes.
En aquest sentit, Obama va qualificar d’il·legals aquestes accions dels agents de l’ICE, però va anar més enllà en una entrevista transmesa ahir amb el podcàster d’esquerres Brian Tyler Cohen. "El comportament il·lícit dels agents del govern federal és profundament preocupant i perillós" va afirmar l’expresident nord-americà. Va comparar les accions dels agents federals, que van incloure tirotejos mortals, amb les que "en el passat hem vist en països autoritaris i que hem vist en dictadures"
Però Obama, l’únic president negre de la història dels Estats Units, va dir també que ha trobat esperança en el rebuig de les comunitats contra aquestes operacions. "No només de forma aleatòria, sinó d’una forma sistemàtica i organitzada, ciutadans que deien que aquests no són els Estats Units en què creiem i contraatacarem, i respondrem amb la veritat i amb càmeres i amb protestes pacífiques", va declarar. "Mentre hi hagi ciutadans fent això, sento que tirarem endavant", va afegir.
Tom Homan, el tsar fronterer a qui Trump va deixar la responsabilitat d’aquests operatius, va anunciar dijous el final de l’operació antimigratòria a Minnesota, que va desencadenar grans protestes i indignació arreu del país.
