Relacions entre socis
Junqueras avisa el PSOE que si no cedeix amb l’IRPF Illa no tindrà pressupostos
El líder d’ERC també exigeix el consorci d’inversions a canvi d’asseure’s a negociar els comptes catalans
El Govern i ERC negocien que el consorci d’inversions obligui a executar tot el pressupostat i planifiqui a cinc anys
Rufián i ERC xoquen pel front d’esquerres: ¿quins motius hi ha darrere i com queda la seva relació amb Junqueras?
ERC negocia amb el PSOE posposar de nou la llei de l’IRPF i incloure la recaptació en la proposta de finançament
Quim Bertomeu
El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha avisat aquest dilluns el PSOE que, si no accepta fer passos endavant perquè Catalunya pugui recaptar l’IRPF en el futur, ERC no negociarà els pressupostos de la Generalitat amb el president Salvador Illa (PSC). «Si no podem desencallar els temes que són importants per a Catalunya, constatarem que el PSOE no té interès perquè Catalunya tingui pressupostos», ha dit en roda de premsa des de la seu del seu partit.
Amb aquesta compareixença, Junqueras ha buscat deixar clar que ERC no renunciarà a la recaptació de l’IRPF, ja que en els últims dies s’havia interpretat que els republicans estaven disposats a diluir aquesta demanda. Així, per asseure’s a negociar amb Illa els comptes catalans, ERC vol veure com el PSOE assumeix al Congrés que d’alguna manera intentarà els canvis legals perquè aquest impost es recapti des de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i no des de l’Agència Tributària estatal (AEAT). L’esquema resumit seria el següent: el PSOE col·labora per tirar endavant la recaptació catalana al Congrés, a canvi que ERC faciliti els comptes al Parlament.
Si no tenim l’IRPF garantit, entendrem que el PSOE no té interès que Catalunya tingui pressupostos
¿Què vol Junqueras del PSOE sobre l’IRPF, concretament? La proposta d’ERC és presentar «un paquet d’esmenes acordades» amb els socialistes al nou model de finançament perquè, quan es tramiti al Congrés en forma de llei, s’hi garanteixin els canvis legals que facin possible la recaptació d’aquest impost per part de la Generalitat. Canvis legals com, per exemple, modificar els articles de la Lofca que actualment prohibeixen explícitament que les autonomies assumeixin aquests tributs.
Aquest paquet d’esmenes al model de finançament suposa un gir en la posició d’ERC, ja que fins fa poc proposava impulsar la recaptació catalana de l’IRPF a través d’una llei pròpia que ja està al Congrés i que porta la seva firma. Així doncs, Junqueras accepta retirar el seu pla A, que era la llei pròpia –ho farà aquest dimarts–, però a canvi reclama que s’accepti el pla B, que és fer els canvis a través de la llei del nou finançament.
La importància del consorci d’inversions
Més enllà d’aquest impost, hi ha un segon element clau perquè els republicans s’asseguin a negociar els comptes i és que es pacti un consorci d’inversions Estat-Generalitat per millorar l’execució de les obres públiques a Catalunya. Com explica aquest dilluns EL PERIÓDICO, aquesta negociació està més ben encarada i el consorci ja té molts dels seus elements perfilats. Junqueras, no obstant, ha avisat que aconseguir el consorci no farà que renunciï a l’IRPF. «No renunciarem a res del que sigui possible», ha conclòs.
Malgrat totes les advertències, el líder d’ERC ha enviat el missatge que encara és possible que el Govern de Salvador Illa tingui uns nous pressupostos aquest any. «Al PSOE hi ha coses que li costen, i hi ha altres coses que li són més fàcils. És possible que hi acabi havent un acord, però també que no n’hi hagi», ha dit. Finalment, ha deixat un missatge en positiu recordant que el 2025 semblava impossible que ERC i el Govern de Sánchez segellessin un acord per a un nou finançament, i aquest pacte va acabar arribant el gener d’aquest any: «Semblava impossible i al final va ser possible».
A propòsit del front d’esquerres
La compareixença de Junqueras s’ha centrat gairebé monogràficament sobre l’assumpte dels pressupostos i l’IRPF, però també ha hagut de respondre en referència a la proposta sobre el front ampli d’esquerres que proposa Gabriel Rufián. El president d’ERC ha evitat desautoritzar el seu líder al Congrés, però ha assegurat que ERC no diluirà les seves sigles en un magma d’esquerres. Així, ha assegurat que ell «parlarà amb tothom» –ha esmentat Yolanda Díaz (Sumar) i Mónica García (Més Madrid),entre d’altres–, però que no entrarà en un joc d’aliances electorals.
El que sí que ha quedat clar és que no té previst acudir a l’acte sobre el futur de l’esquerra que protagonitzaran aquest dimecres a Madrid el mateix Rufián (ERC) i el portaveu adjunt de Més Madrid a l’assemblea madrilenya, Emilio Delgado. Aquest acte és el que va desencadenar la setmana passada tota aquesta polèmica sobre les aliances de les esquerres.
