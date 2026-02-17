Entrevista | Carlo Masala Director del Centre per als Estudis d’Intel·ligència i Seguretat (CISS).
Carlo Masala: "Europa es fa resilient davant Rússia, però va molt lenta"
El director del CISS adverteix de possibles onades de refugiats si Moscou s’imposa a Ucraïna
M. M.
Carlo Masala, director del Centre per als Estudis d’Intel·ligència i Seguretat (CISS per la seva sigla en anglès) a Múnic, dibuixa un panorama de malson per a Europa en l’assaig Si Rusia ganara: un escenario más que probable (Península 2025). La UE, debilitada i fatigada per la guerra, amb l’OTAN inoperant, seria incapaç de respondre a les cada vegada més agosarades incursions militars russes al seu territori. El sud del continent es veuria amenaçat per onades de refugiats enviats per paramilitars russos presents a l’Àfrica subsaharià. L’obra arriba a Espanya després de l’èxit de crítica i vendes en països com Alemanya, França o Itàlia.
¿Què hem de fer a Europa per impedir que el que explica en el seu llibre es faci realitat?
Cal començar a comptar el temps a partir del moment en què s’acabi la guerra a Ucraïna. Rússia disposarà d’una finestra d’oportunitat d’entre dos i quatre anys en què aquest escenari es podria materialitzar. El que cal fer es resumeix en tres punts. El primer ja està passant. Armar els nostres exèrcits nacionals, proporcionar-los el material que necessiten, perquè molts estan infraequipats. El segon, i és en el que estem encara dèbils, consisteix a desenvolupar un missatge unificat respecte a Rússia. Perquè la dissuasió funcioni, tan important com els tancs, els caces i les fragates és traslladar de manera constant al teu oponent que, si fa una cosa que no vols que faci, estàs decidit a utilitzar aquestes armes. El tercer és promoure societats convençudes d’aquesta política, i que estiguin disposades a pagar el preu. Si hi ha un conflicte militar, necessitem una societat resilient. I no la tenim. Com un més s’acosta a Moscou, més resilients són les societats. Però, a mesura que t’allunyes, la resiliència es dilueix.
¿No creu vostè que aquesta resiliència s’està gestant i va a més?
Estem en aquest procés, però encara és molt lent. Si un assumeix que la finestra d’oportunitat per a Rússia és molt estreta, comprova que aquest procés de fer més resilients les nostres societats no està sent prou ràpid. Però, sí, la meva impressió, quan viatjo per Europa, és que més i més gent veu clarament que Rússia és una amenaça per a la seguretat europea.
El capítol referit a Mali sembla dedicat als països del sud com Espanya que se senten allunyats del front bèl·lic. Expliqui’ns com ens podria afectar la tensió geopolítica amb el Kremlin, en temes com l’emigració.
El 2021, hi va haver una crisi migratòria a la frontera entre Bielorússia i Polònia. Aquest país va emetre bitllets d’avió i visats a gent de l’Afganistan, Síria o altres llocs del Pròxim Orient. Els van portar a Bielorússia i els van empènyer a travessar la frontera. Els russos utilitzen el que poden com a arma. ¿Com es manté els polítics espanyols ocupats i distrets del flanc est? Posant gent en vaixells i enviant-los a Ceuta i Melilla. Així, la societat espanyola i els polítics se centraran en aquests problemes i l’atenció es desviarà del front est.
¿I respecte al terrorisme?
En aquest tema, li demano que em citi correctament. A Alemanya, en l’esprint final de les últimes eleccions, cada cap de setmana vam patir un atac portat a terme per algun immigrant, en què es mataven o ferien dues o tres persones. Després de les eleccions, ja no hi ha hagut més atacs. Fins al moment no hi ha vincles demostrats amb Rússia, però és estrany. És perfectament legítim preguntar-se si aquesta violència està sent orquestrada.
Després de l’arribada de Donald Trump al poder, totes les crítiques a Europa se centren en Trump, i s’ha oblidat Putin. Però veiem, per exemple, que en la crisi de Groenlàndia els mitjans russos aclamaven les seves amenaces...
No puc afirmar que Trump sigui un asset de Rússia. Però sí que puc dir que, si els russos tinguessin un asset a la Casa Blanca, es comportaria com ell. La crisi amb Groenlàndia no va ser originada per Moscou, però allí va ser molt benvinguda. Primer, perquè va desviar l’atenció d’Ucraïna a Groenlàndia. Segon, perquè va soscavar per complet la credibilitat de l’article 5 de l’OTAN. Si jo fos Putin, brindaria al veure Trump fent la meva feina. Fa anys que els russos intenten crear problemes entre els EUA i la UE. Han tingut alguns èxits, però no sempre. Ara hi ha una Administració als EUA que destrueix la credibilitat de l’article 5 en una sola setmana.
Subscriu-te per seguir llegint
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips