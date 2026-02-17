Els Comuns elegiran el candidat de BCN entre Pisarello i Bob Pop
Els inscrits decideixen des d’avui i fins dijous l’alcaldable de l’etapa post Colau
Sara González
La votació ja comença. Després de quatre mesos en ebullició, els Comuns resoldran en tres dies qui serà el seu alcaldable per a Barcelona en les municipals del 2027. Gerardo Pisarello o Bob Pop, dos perfils amb trajectòries diferents, s’enfrontaran en les primeres primàries que se celebren a Barcelona en Comú des que va néixer el partit fa més d’una dècada. Amb la pèrdua de l’alcaldia i la posterior retirada de la primera línia, l’espai busca la fórmula i el rostre per recuperar el terreny perdut.La votació comença ja. Després de quatre mesos en ebullició, els Comuns resoldran en tres dies qui serà el seu alcaldable per a Barcelona en les eleccions municipals de 2027. O Gerardo Pisarello o Bob Pop, dos perfils amb trajectòries molt diferents que es mesuraran en les primeres primàries que se celebren en Barcelona en Comú des que va néixer el partit fa més d’una dècada. Mentre Ada Colau va ser al capdavant, el lideratge mai va ser motiu de debat, però amb la pèrdua de l’alcaldia i la seva posterior retirada de la primera línia, l’espai busca la fórmula i el rostre per mirar de recuperar el terreny perdut.
Entre avui i dijous, els inscrits elegiran el nou cap de cartell, el nom del qual es coneixerà divendres. No voten només el candidat, sinó un tàndem. Una de les conclusions del congrés de l’estiu passat és que l’hiperlideratge de Colau ha sigut una arma de doble tall: els va permetre ostentar l’alcaldia vuit anys, però la seva marxa és un esvoranc difícil de cobrir.Entre aquest dimarts i dijous, els inscrits elegiran el nou cap de cartell, el nom del qual no es coneixerà fins divendres. En realitat no voten només el candidat, sinó un tàndem. I és que una de les conclusions a les quals van arribar en el congrés de l’estiu passat és que l’hiperlideratge de Colau ha sigut, en realitat, una arma de doble tall: els va permetre ostentar l’alcaldia durant vuit anys, però després de la seva marxa va deixar un esvoranc que tots reconeixen que no és fàcil de cobrir. I van concloure que era necessari construir lideratges "més cooperatius". Al costat de Pisarello, diputat i secretari primer de la Mesa del Congrés, es presenta la regidora de Barcelona Carolina Recio. La número dos de Bob Pop, escriptor i comunicador, és l’activista i regidora al districte de l’Eixample Mar Trallero. Són dues dirigents arrelades a les bases del partit i al treball de barri.La reflexió els va portar a la conclusió que era necessari construir lideratges "més cooperatius". Així que al costat de Pisarello, diputat i secretari primer de la Mesa del Congrés, es presenta la regidora de Barcelona Carolina Recio. I la número dos de Bob Pop, escriptor i comunicador, és l’activista i regidor al districte de l’Eixample Mar Trallero. Es tracta de dos dirigents arrelades a les bases del partit i al treball de barri.
Quan en el si del partit es debatia com afrontar el relleu de Colau, mai van preveure que hi hagués dues candidatures en disputa. L’aposta era per una transició tranquil·la i l’entorn de confiança de l’exalcaldessa va beneir el nom de Pisarello, que ja va ser tinent d’alcaldia entre els anys 2015 i 2019. Per la seva banda, Bob Pop es reivindica com qui pot atraure nou electorat.
