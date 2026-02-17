ERC retira la llei de l’IRPF però manté el veto als pressupostos d’Illa
Junqueras exigeix al PSOE pactar esmenes que garanteixin la recaptació de l’impost a través del nou finançament autonòmic
Quim Bertomeu
ERC va decidir retirar al Congrés dels Diputats la llei perquè Catalunya recapti el 100% de l’IRPF i que s’havia de sotmetre a una primera votació –la d’admissió a tràmit– en el ple del 24 de febrer. Els republicans van decidir fer aquest gest per donar més temps al PSOE per arribar a un acord, però van avisar als socialistes que no s’ha d’interpretar aquest moviment com una renúncia a la seva demanda. És més, van advertir que mantindran el veto a negociar els pressupostos de la Generalitat fins que el PSOE no accepti pactar una fórmula perquè Catalunya recapti íntegrament aquest impost.
L’encarregat ahir de fixar la posició en ERC va ser el president del partit, Oriol Junqueras. El seu principal objectiu va ser remarcar que la retirada de la llei no és una rendició, sinó una manera d’arribar a un acord per altres "camins". De fet, ja ha proposat una via alternativa: ha demanat als socialistes presentar amb ERC "un paquet d’esmenes acordades" per introduir la recaptació catalana de l’IRPF a través de la llei de finançament de les comunitats autònomes que el Govern té pendent de portar al Congrés. Així, ERC desisteix del seu pla A, que era aprovar la recaptació de l’IRPF a través d’una llei específica, i proposa un pla b, que és aconseguir aquesta recaptació a través de les esmenes al nou finançament.
Això dona als socialistes més temps per trobar una fórmula que sigui acceptable per a les dues parts. Un temps, això sí, que no és gratis. Junqueras va avisar que, fins que el PSOE no doni llum verda a l’IRPF, ERC no acceptarà negociar els pressupostos de la Generalitat catalana amb el Govern de Salvador Illa. "Si no tenim l’IRPF garantit, entendrem que el PSOE no té interès que Catalunya tingui pressupostos", va afegir.
Com i quan
El principal interessat que Catalunya tingui pressupostos és el PSC, partit del Govern, que, passat més d’un any de mandat –va arribar al poder l’agost del 2024–, encara no ha pogut aprovar uns comptes de la Generalitat. Ahir la portaveu del partit, Lluïsa Moret, es va mostrar confiada que arribaran a un acord amb els republicans. "Tot el recollit en la investidura es complirà, incloent-hi la recaptació de l’IRPF. No descartem que s’avanci en la resolució d’aquest tema", va assegurar la dirigent socialista, informa Sara González. Ara queda pendent el com i el quan. I més enllà de la qüestió de l’IRPF, hi ha una segona condició clau perquè els republicans s’asseguin a negociar els comptes, i és que es pacti un consorci d’inversions Estat-Generalitat per millorar l’execució de les obres públiques a Catalunya. Aquesta negociació està més ben encarada i el consorci ja té molts dels seus elements perfilats.
Junqueras, no obstant, ha avisat que aconseguir el consorci no farà que el seu partit renunciï a l’IRPF. Tant una demanda com l’altra figuren en l’acord d’investidura d’Illa que ERC va pactar al seu dia amb el PSC i, per tant, no són intercanviables. "No renunciarem a res del que sigui possible", va assenyalar.
Malgrat les advertències, Junqueras va voler deixar clar que veu marge perquè la qüestió de l’IRPF, el consorci d’inversions i els pressupostos catalans acabi en final feliç. "Al PSOE hi ha coses que li costen, i hi ha altres coses que li són més fàcils. És possible que acabi havent-hi un acord, però també que no n’hi hagi", va manifestar, deixant oberts tots els escenaris.Malgrat totes les advertències llançades, Junqueras ha volgut deixar clar que veu marge perquè tot aquest assumpte de l’IRPF, el consorci d’inversions i els pressupostos catalans acabi en final feliç. "Al PSOE hi ha coses que li costen, i hi ha altres coses que li són més fàcils. És possible que acabi havent-hi un acord, però també que no n’hi hagi", ha dit, deixant oberts tots els escenaris.
L’únic que està clar és que la situació no és límit, almenys en aquests moments. La prova és que Junqueras va recordar un precedent en positiu. Durant la major part de l’any passat va semblar que ERC i el Govern de Sánchez no arribarien a segellar un acord per a un nou finançament, i al final aquest pacte va acabar arribant a principis d’aquest any: "Semblava impossible i al final va ser possible". Ara mateix no hi ha IRPF, ni consorci, ni pressupostos; però encara hi ha partit.
