EUA veu "difícil" un acord amb l’Iran mentre Trump renova les amenaces
Adrià Rocha Cutiller
El ministre d’Exteriors iranià i cap negociador, Abbas Araghchi, va celebrar ahir reunions "tècniques i profundes" amb el director de l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (AIEA), Rafael Grossi, a Ginebra, un dia abans de la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l’Iran. La primera ronda va ser fa dues setmanes a OmanEl ministre d’Exteriors iranià i cap negociador del país persa, Abbás Araghchi, ha fet aquest dilluns reunions "tècniques i profundes" amb el director de l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (AIEA), Rafael Grossi, a Ginebra, un dia abans de la prevista segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l’Iran. La primera ronda va tenir lloc fa dues setmanes a Oman. . "Soc a Suïssa amb idees reals per aconseguir un acord just i equitatiu. El que no és a sobre de la taula: la nostra submissió davant amenaces", va declarar Araghchi.
La reunió, a la qual assisteixen el cap negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, i el gendre de Donald Trump, Jared Kushner, està prevista avui al matí, poques hores abans que participin en les negociacions entre Ucraïna i RússiaLa reunió, en la qual per part de Washington assisteixen el cap negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, i el gendre de Donald Trump, Jared Kushner, està prevista dimarts al matí, poques hores abans que Witkoff i Kushner, també a Ginebra, participin en les negociacions entre Ucraïna i Rússia.. Com amb Kíiv i Moscou, la tensió entre Teheran i Washington és enorme: Els EUA han enviat un segon portaavions a les costes de l’Iran, mentre Trump va assegurar que l’acord amb la República Islàmica s’ha de produir "en menys d’un mes".Com amb Kíiv i Moscou, la tensió entre Teheran i Washington és enorme: Els EUA han enviat un segon portaavions a les costes de l’Iran, mentre el president Trump ha assegurat aquest cap de setmana que l’acord –-nuclear o de defensa-– amb la República Islàmica ha de passar "en menys d’un mes".
Milícies afins
El contingut del que es discuteix és un misteri. Els EUA van assegurar que volen abordar no només el programa nuclear iranià, sinó també els seus sistemes de míssils balístics i el paraigua de Teheran de milícies afins a la regió, com Hezbol·là al Líban i Hamàs a Gaza. L’Iran assegura estar disposat a parlar sols sobre el seu programa nuclear i assenyala que no renunciarà a enriquir el seu propi urani.El contingut del discutit, no obstant, és un misteri. Els EUA han assegurat en el passat voler abodar no només el programa nuclear iranià, sinó també els seus sistemes de míssils balístics i el paraigua de Teheran de milícies afins a la regió, entre les quals es troben Hezbol·là al Líban i Hamàs a Gaza. L’Iran assegura estar disposada tan sols a parlar sobre el seu programa nuclear, i fins i tot alts càrrecs de la República Islàmica han dit en els últims dies que l’Iran no renunciarà a enriquir el seu propi urani.
"Obtenir un acord amb l’Iran serà difícil", va declarar ahir el secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, de visita a Europa després de participar a la Conferència de Seguretat de Múnic. Les possibilitats que fallin les negociacions i esclati una nova guerra a la regió són altes, sobretot davant les posicions maximalistes que mostren l’Iran i els EUA. Al seu torn, la Guàrdia Revolucionària iraniana va celebrar ahir diverses maniobres navals a l’estret d’Ormuz. n"Aconseguir un acord amb l’Iran serà difícil", ha declarat aquest dilluns el secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, de visita a Europa després de la seva participació en la Conferència de Seguretat Múnic del cap de setmana. Les possibilitats, així, que fallin les negociacions i esclati una nova guerra a la regió són altes, sobretot davant les posicions maximalistes que tant l’Iran com els Estats Units mostren en públic.
- Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
- Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- Alba Flores omple d'emoció la presó de dones de Wad Ras amb la presentació de 'Flores para Antonio'
- Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips