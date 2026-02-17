Feijóo fa un toc d’atenció a Guardiola pels vaivens amb Vox
La direcció nacional del PP, malgrat l’optimisme, reconeix que serà més fàcil l’acord a l’Aragó que a Extremadura
Mariano Alonso Freire
A punt de complir-se dos mesos des de les eleccions a Extremadura del 22 de desembre, que van suposar el tret de sortida al nou cicle electoral, i havent-se celebrat pel mig les d’Aragó, el dia 8 de febrer, hi ha més dubtes que certeses sobre l’horitzó de governabilitat en aquestes dues comunitats. Totes dues liderades des del 2023 per dos presidents del Partit Popular (PP), María Guardiola i Jorge Azcón, que, com fa tres anys, necessiten el concurs de Vox per revalidar els seus mandats, escurçats mitjançant un avanç electoral inèdit a causa de la falta de pressupostos autonòmics. I sobretot, existeix un gran i inquietant dubte, el de si la legislatura autonòmica es posarà en marxa a les dues comunitats o si, per contra, es repetiran les eleccions.
Des de Génova ahir es va enviar un encàrrec d’importància a Guardiola, al demanar-li menys "soroll", després d’una sonada entrevista de la presidenta extremenya a OK Diario en la qual va acostar més que mai postures amb els de Santiago Abascal. Es manté en la seu nacional del PP l’optimisme sobre arribar a un acord, malgrat que òbviament la campanya a Castella i Lleó, que començarà al final de la setmana que ve, no ajudarà a crear el clima propici per a això.
No obstant, fonts de la direcció nacional admeten que serà més fàcil a l’Aragó que a Extremadura. Una cosa que expliquen per la diferent personalitat d’Azcón respecte a Guardiola, i l’historial de dura confrontació amb Vox d’aquesta última, que sobtadament ha canviat ara, fins al punt d’identificar-se totalment fins i tot amb el "feminisme" dels d’Abascal, un dels aspectes que a priori més el diferenciava de l’extrema dreta, fins al punt de convertir-se en una mena de bèstia negra per a Vox.
Aquest, l’últim dels seus vaivens, explica el toc d’atenció per part de Feijóo, a través de la vicesecretària Carmen Fúnez, una veterana de la formació que ahir va exercir de portaveu en la roda de premsa setmanal del partit i que va reclamar "discreció". No hi va haver una comunicació més directa, en forma de trucada, però Guardiola va rebre el missatge amb certa sorpresa. Encara que fonts del PP extremeny asseguren que tampoc es donen per al·ludits: "Treballar sense soroll i amb serietat, ¿però si no fem una altra cosa?", proclamen en forma d’interrogació retòrica.
Campanyes a l’hivern
Tot això evidencia que les relacions entre el PP nacional i l’extremeny no travessen pel seu millor moment, una cosa que s’ha estat detectant des de fa temps a Génova. Encara que hi ha una cosa clara: ni com a hipòtesi es plantegen que la solució passi per un canvi de candidata, com alguna vegada ha insinuat Vox. Es dona una circumstància, que afecta també l’Aragó, i és el fet que a l’haver-se celebrat per primera vegada en la història la cita amb les urnes aïlladament, sense fer-les coincidir amb les municipals i amb gairebé tota la resta de les autonòmiques, la mobilització del PP a escala municipal s’ha ressentit.
Un dirigent de pes del partit admet que, al no estar en joc la seva plaça, els alcaldes han tirat menys del carro, una cosa especialment sensible per a un gran partit com el PP (el mateix que passa amb el PSOE), construït i vertebrat de baix cap a dalt, des d’una força municipal que inclou grans i petites ciutats a cada regió d’Espanya.
En aquesta mateixa línia, a més, a gairebé ningú a l’interior de la formació conservadora li va passar inadvertida una càrrega de profunditat a la qual es va referir el mateix Feijóo en una entrevista aquest diumenge a El Mundo, quan va ser preguntat per les eleccions passades a Extremadura i Aragó. "Fer campanyes a l’hivern jo ho desaconsello. En poblacions envellides, ho desaconsello. Trencar la campanya de municipals i autonòmiques per primera vegada en la història a l’Aragó i a Extremadura ha tingut unes conseqüències...", va expressar, si bé va afegir, suavitzant el seu missatge, que "és que no teníem Pressupostos, no podíem elegir".
Les paraules del líder de l’oposició deixen traslluir un cert descontentament amb el que se suposava que seria el començament triomfal d’un cicle electoral dissenyat per anar a poc a poc desgastant Sánchez i el seu projecte. És cert que els resultats del PSOE han sigut dolents sense pal·liatius, i que haver superat el 40% del vot a Extremadura, la regió sociològicament més a l’esquerra d’Espanya, és una gesta per la qual just després de les eleccions Feijóo va rebre la felicitació del líder del Partit Popular Europeu (PPE), el germànic Manfred Weber.
Però Génova ha tornat, d’alguna manera, a la pitjor casella de sortida, la del 2023, on la difícil gestió dels pactes autonòmics amb Vox, no exempts llavors també d’ambivalències, tant a Extremadura com en altres territoris, va ser un factor decisiu per a Sánchez, fins i tot perdent les generals, pogués revalidar contra pronòstic el seu mandat.
