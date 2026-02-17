El govern espanyol demanarà a la fiscalia que investigui X, Meta i TikTok per "creació de pornografia infantil" amb IA
Sánchez afirma que aquestes plataformes "estan atemptant contra la salut mental, la dignitat i els drets" dels infants
ACN
Madrid
El Consell de Ministres demanarà a la fiscalia que investigui a X, Meta i TikTok "pels delictes que podria estar cometent per la creació i difusió de pornografia infantil mitjançant intel·ligència artificial (IA)", segons ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez, a través de la xarxa X.
Sánchez ha assegurat que aquestes plataformes estan "atemptant contra la salut mental, la dignitat i els drets" dels infants i joves. Ha afegit que l'Estat no ho pot permetre i ha reivindicat que "la impunitat dels gegants ha d'acabar". Sánchez va anunciar també fa dues setmanes que el govern espanyol vol prohibir l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys.
