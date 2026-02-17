Els comptes del 2026
El Govern limitarà la compra especulativa d’habitatge a Catalunya a través de la llei d’urbanisme
L’Executiu accepta la via que els Comuns ja han presentat al Parlament en plena negociació de pressupostos després de l’aval dels experts
Illa torna a agafar el timó del Govern després d’un mes de crisi: «Sé el que s’ha de fer, és el moment d’oferir solucions»
Els experts del Govern veuen «viable i constitucional» limitar la compra especulativa d’habitatge a Catalunya
ERC retira la llei de l’IRPF però manté el veto a negociar els pressupostos d’Illa
Sara González
El Govern limitarà la compra especulativa d’habitatge a través de la llei d’urbanismedesprés de l’aval jurídic dels experts. Així doncs, en plena negociació de pressupostos, accepta finalment la via que els Comuns van registrar el mes de novembre passat al Parlament per posar límit al negoci dels pisos i fer front a la principal preocupació que manifesten tenir els ciutadans, que és l’accés a l’habitatge. Això sí, l’Executiu anticipa que faran falta altres modificacions legals tangencials per apuntalar la mesura i cenyir-la a les recomanacions que fan els informes dels quals disposen.
El grup liderat per Jéssica Albiach, que ja s’ha reunit en quatre ocasions amb la consellera d’Economia, Alícia Romero, per abordar els comptes, ha situat el fre a l’especulació com un dels eixos centrals per donar el seu ‘sí’ al Govern, que manté l’objectiu de tenir els pressupostos aprovats abans del mes d’abril. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha confirmat que finalment l’Executiu no presentarà una proposta pròpia. «Treballem sobre la proposta dels Comuns», ha reconegut.
Així doncs, s’encarrila el desacord que les dues parts mantenien sobre com impedir el lucre amb l’habitatge, ja que el Govern plantejava inicialment una nova fiscalitat per desincentivar-lo i establir que la prioritat és que l’ús preferent sigui el residencial. «S’ha de garantir que tot el que està construït tingui aquest ús preferent», ha assegurat la consellera, que també ha confirmat que estan analitzant com «adequar» el text registrat pels Comuns a les indicacions dels experts. El partit d’Albiach no només exigeix que s’impulsi la mesura, sinó que estigui en vigor d’aquí sis mesos.
En tot cas, es posa de manifest que l’Executiu avança en la negociació dels pressupostos amb un dels socis a l’espera que ERC també s’assegui a la taula. De fet, també han pactat 100.000 beques menjador més a les escoles en els pròxims dos anys. No obstant, per als Comuns no és suficient i continuen exigint al Govern que detalli com es vehicularà legalment el fre a la compra especulativa i que accepti la resta de condicions sine qua non que han posat tant en matèria d’habitatge així com en Rodalies i mobilitat.
