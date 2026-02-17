Illa torna amb el repte de deixar enrere un mes de crisi: "Sé el que s’ha de fer"
El president reconeix, al reprendre l’agenda després de la seva baixa, que Catalunya viu dies "difícils" i crida a no caure en la "deshumanització"
Sara González
Matiner com de costum i sense crosses, Salvador Illa va tornar a entrar ahir a les 7.23 hores al Palau de la Generalitat. Catalunya és avui més complexa que fa un mes, quan el president es va veure obligat a agafar la baixa mèdica per una osteomielitis púbica que li impedia caminar i de què encara s'està recuperant. L'accident de tren de Gelida va desencadenar una crisi de Rodalies encara sense resoldre, no hi ha acord per a uns pressupostos que el Govern havia calculat que estarien aprovats, els professors van sortir la setmana passada al carrer i aquesta són els metges els que fan vaga. A més, la pesta porcina surt de nou a la palestra després de detectar-se dos casos fora de la zona zero i els temporals no han donat treva.
"És el moment d'oferir solucions, respostes i veritat", va assegurar el president en una declaració institucional per traslladar confiança a la ciutadania davant uns dies que va definir com a "difícils" i que requereixen "certeses". "Sé el que s'ha de fer", es va comprometre, a més d'assegurar que el Govern no escatimarà a l'hora de destinar "tots els recursos que calgui" per resoldre la crisi dels trens i dels serveis públics. També és necessari, va advertir, no caure "en la trampa de deshumanitzar-se entre diferents", amb referència al caldo de cultiu del qual s'alimenta l'extrema dreta.
Durant la seva absència, han crescut les crítiques de l'oposició. ERC va votar la setmana passada a favor de la dimissió de la consellera Sílvia Paneque pel caos als trens, mentre que els Comuns es van abstenir; i Junts reclama a Illa que se sotmeti a una qüestió de confiança si no la cessa, després que, tret del PSC, ningú recolzés la seva gestió. Amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, exercint les funcions delegades d'Illa, el Govern ha mirat de capejar el temporal. No s'ha fet res sense el consentiment del president, que ha combinat la seva baixa mèdica amb mantenir un contacte constant tant amb els seus consellers com amb el president del Govern, Pedro Sánchez. A Palau són ben conscients que, en un mes, han acumulat més desgast que en any i mig de mandat.
"Venen mesos importants, decisius per al futur de Catalunya", va anticipar Illa, proclamant que ha arribat l'hora que els "bons desitjos" es transformin en "compromisos reals". El president va traslladar que té energia per complir el seu deure. "No és temps de fatalismes, ni de conformismes ni d'irresponsabilitats", va assegurar.
Així que el president, visiblement més prim, reprèn la batuta de manera gradual –continua encara en tractament mèdic– amb el repte de recuperar la calma del que havia pogut presumir, però amb múltiples fronts oberts. No forma part dels seus plans prescindir de Paneque ni sotmetre's a la qüestió de confiança que exigeixen els postconvergents.
La previsió de l'Executiu és que aquesta mateixa setmana Rodalies recuperi progressivament la circulació sense talls, tot i que amb 200 punts a la xarxa amb la velocitat reduïda, i que aquest tema perdi focus en qüestió de dies i s'apaivagui el malestar dels usuaris. Caldrà veure si, després d'un mes de barrabassada, remunta la situació i el secretari d'estat de Transports, José Antonio Santano, pot tornar a Madrid després d'haver-se instal·lat a Barcelona per coordinar Adif i Renfe. "Ens hem fixat un rumb d'exigència i d'ambició que executarem de manera progressiva, metòdica i rigorosa", va prometre el president sense donar més detall.
En paral·lel, Illa intentarà donar un reconeixement a la negociació dels pressupostos per apuntalar la seva estabilitat i traslladar que el Govern té corda per poder esgotar la legislatura. Ahir es va fer la quarta reunió amb els Comuns a l'espera que es concreti la via per limitar la compra especulativa d'habitatge, una vegada els experts han avalat que és viable. No és fútil que el primer acte d'agenda del cap de la Generalitat sigui sobre la cessió d'edificis per part de l'Església per destinar-los a habitatge assequible. "Soc molt conscient del malestar que senten moltes famílies i joves quan afronten dificultats com accedir a un habitatge", va assegurar.
I amb ERC, que malgrat haver endurit el seu discurs contra el Govern manté la seva intenció de negociar, els socialistes estan ultimant un acord sobre la recaptació de l'IRPF en el model de finançament i el consorci d'inversions per aconseguir que s'asseguin a parlar dels comptes. Si això passa, la intenció del president és mirar d'accelerar les converses per amarrar un pacte exprés i aprovar-les al més aviat possible.
La principal fortalesa
Els pressupostos, insisteixen en el Govern, són "necessaris per complir" amb l'acordat amb els socis en la investidura, però a l'oposició no se li escapa que són també la principal eina de fortalesa d'Illa. Després de la vaga dels professors i en una setmana en què hi ha dos dies d'aturada dels metges, l'objectiu és acordar millores salarials vinculades als comptes. Les del febrer són ja imparables, però la conselleria d'Educació vol evitar que els docents parin el març, com han amenaçat si no se satisfan les seves demandes. Illa va assegurar que el Govern està "plenament dedicat a preparar millor el país" i a "reforçar tots els serveis".
