Israel amplia la seva part de Jerusalem amb Cisjordània
La ciutat creixerà per la zona ocupada el 1967 després d’un canvi en el registre del sòl
Andrea López-Tomàs
A cada alba, la terra palestina empetiteix. L’ofensiva expansionista del Govern més dretà de la història d’Israel aquest cop posa el focus a Jerusalem. Després d’anunciar diumenge canvis en el procés de registre de terres als territoris palestins ocupats per primera vegada des de 1967, ara les autoritats israelianes amplien la part hebrea de la ciutat santa prenent territori de la Cisjordània ocupada. Es tracta, així mateix, del primer cop que s’aprova una expansió d’aquestes característiques des de fa 59 anys, quan Israel va iniciar l’ocupació militar de Cisjordània. "Amb el pretext d’establir un nou assentament, el Govern està portant a terme una annexió de facto per la porta posterior", denuncia l’organització israeliana de drets humans Peace Now.
Els ministeris de Finances i Habitatge i el Consell Regional Binyamin de Cisjordània van signar els últims dies aquest acord per a l’establiment d’un nou assentament. El Govern es compromet a invertir 120 milions de xéquels, uns 33 milions d’euros, en infraestructura per a la seva construcció i desenvolupament els pròxims anys, que es traduirà en la construcció d’aproximadament 6.000 habitatges addicionals a l’assentament. "A la pràctica, però, el pla implica la creació d’un nou barri de Jerusalem, per expandir la ciutat per primera vegada des de 1967 cap a Cisjordània, tot i no haver-hi cap connexió territorial ni funcional entre la zona i l’assentament d’Adam", denuncia Peace Now.
Sobirania israeliana
"Atès que l’expansió formal del límit municipal de Jerusalem cap a Cisjordània constituiria una annexió oficial, el pla es va dissenyar per classificar-se com un barri de l’assentament d’Adam i, oficialment, no com a part de Jerusalem", expliquen. No obstant, aquest barri nou no estaria físicament connectat amb l’assentament d’Adam al qual suposadament pertanyeria, perquè, entre tots dos, hi ha el mur de separació i una carretera interurbana.
"El nou assentament funcionarà en tots els sentits com un barri de Jerusalem, i la seva designació com a "barri" de l’assentament d’Adam és simplement un pretext per ocultar una mesura que, a la pràctica, aplica la sobirania israeliana a unes zones de Cisjordània", afegeix Peace Now, que assenyala a més que l’enclavament planificat estarà "aparentment destinat a la població ultraortodoxa".
Aquest anunci arriba tan sols un dia després que el gabinet israelià aprovés el registre de "terres estatals" als territoris palestins ocupats per primera vegada des que va començar l’ocupació militar de Cisjordània el 1967. Israel Ganz, cap del Consell Regional de Binyamin, la regió on tindria lloc el projecte, ho ha descrit com "la realització de la visió d’assentament" per a la zona. "El nou pla ens permetrà construir milers d’habitatges i, alhora, millorar dràsticament la qualitat de vida dels residents", va afirmar. A la Cisjordània ocupada hi viuen més de mig milió de colons en assentaments que són il·legals d’acord amb el dret internacional.
