Junts demana la compareixença urgent del cap del Govern al Parlament
Carlota Camps
Junts per Catalunya ha registrat al Parlament una petició perquè Salvador Illa comparegui de manera urgent davant la Cambra. Així ho va anunciar ahir el secretari general del partit, Jordi Turull, acompanyat de la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, i del portaveu de la formació, Josep Rius. La formació no dona treva al president, que es va reincorporar ahir a la feina després d’un mes de baixa mèdica. No obstant, els postconvergents no preveuen per ara demanar a Illa que se sotmeti a una qüestió de confiança.Junts per Catalunya ha registrat al Parlament una petició perquè el president Salvador Illa comparegui de forma urgent davant la Cambra. Així ho ha anunciat el secretari general del partit, Jordi Turull, acompanyat de la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, i del portaveu de la formació, Josep Rius. La formació no dona ni un dia de treva al president, que s’ha reincorporat avui al treball després d’un mes de baixa mèdica. No obstant, els postconvergents no preveuen per ara demanar per escrit a Illa que se sotmeti a una qüestió de confiança.
Turull va afirmar que "tocaria" que el president "prengués la iniciativa" i sotmetés el seu càrrec a escrutini de la Cambra, ja que només ell té la potestat de fer-ho. No obstant, el grup parlamentari de Junts va descartar exigir-ho per la via d’una moció parlamentària, com van fer al Congrés amb Pedro Sánchez, tot i que van acabar retirant la iniciativa. Tampoc contemplen impulsar una moció de censura, l’única opció que l’oposició té per cessar el president.Turull ha afirmat que "tocaria" que el president "prengués la iniciativa" i sotmetés el seu càrrec a escrutini de la Cambra, ja que només ell té la potestat de fer-ho. No obstant, el grup parlamentari de Junts descarta exigir-ho per la via d’una moció parlamentària, com sí que van fer al Congrés amb Pedro Sánchez, tot i que van acabar retirant la iniciativa. Tampoc contemplen impulsar una moció de censura, l’única opció que l’oposició té per reglament per cessar el president.
El secretari general de la formació va avisar a Illa que no pot actuar com si "comencés de zero" ni com si "tot el que ha passat" durant aquest últim mes "li fos aliè". Els postconvergents posen el focus en el caos de Rodalies després de l’accident mortal a Gelida, en les vagues de metges i docents, en la gestió del brot de pesta porcina i en què les alertes pel temporal de vent de dijous passat no es delimitessin per zones.El secretari general de la formació, com ja havia fet Carles Puigdemont a primera hora del matí, ha avisat Illa que no pot actuar com si "comencés de zero" ni com si "tot el que ha passat" l’últim mes "li fos aliè". Els postconvergents posen el focus en el caos de Rodalies després de l’accident mortal a Gelida, però també en les vagues de metges i docents, en la gestió del brot de pesta porcina o en el fet que les alertes pel temporal de vent de dijous passat no es delimitessin per zones.
Els postconvergents van voler limitar la roda de premsa d’ahir a la tornada d’Illa, i van declinar respondre sobre altres qüestions. No obstant, Turull sí que va llançar un dard a ERC al ser preguntat pel fet que la formació renunciï a la llei perquè Catalunya recapti l’IRPF que va registrar al Congrés. "Els seus canvis i renúncies aviat deixaran de ser notícia, ens tenen acostumats a això", va rematar.
