Junts rebutjarà la llei de Vox per prohibir el burca però anuncia una llei pròpia
La iniciativa de la formació d’ultradreta podria tirar endavant amb el vistiplau del PP i l’abstenció dels postconvergents
May Mariño
«Ni burca ni Vox». Amb aquestes quatre paraules, Junts ha deixat clar que està a favor de prohibir l’ús del burca i del nicab per les dones, però que no ho farà recolzant la proposició de llei que els de
defensaran aquest dimarts en el ple del Congrés per a la seva admissió a tràmit. Al seu lloc, els de
presentaran la seva pròpia iniciativa en la mateixa línia i que, a més, inclourà «la delegació a Catalunya de les competències estatals en matèria de seguretat i identificació de persones».
«Diem que no al burca perquè és opressió i perquè la llibertat i la seguretat de les dones no es negocia. Diem no al feixisme de Vox, al populisme i al fals bonisme de les esquerres», sentencien fonts postconvergents a l’anunciar el registre de la seva pròpia proposició de llei. El maig del 2025, la direcció de Junts ja va prendre la decisió d’intentar posar límit a l’ús del vel a Catalunya i així l’hi van traslladar als seus alcaldes.
En aquest sentit, les mateixes fonts assenyalen que aquesta decisió es podria haver adoptat al Parlament de Catalunya si s’hagués produït el traspàs de competències en immigració que van tombar al Congrés el PP, Vox i Podem. Així, argumenten ara el rebuig de la iniciativa del partit d’ultradreta: «Junts no ha votat mai una proposta de Vox al Congrés. Vox és un partit polític anticatalà, antifeminista i en contra dels drets humans que ha liderat la repressió contra Catalunya».
La iniciativa de Vox decaurà així aquest dimarts al votar-se la seva acceptació a tràmit. El PP havia de recolzar la norma, que més enllà de prohibir el burca també accelera l’expulsió de migrants. No obstant, sense l’abstenció de Junts serà impossible que el text prosperi i s’estamparà contra el mur del bloc de la investidura.
La iniciativa de Vox
La proposició de llei de Vox planteja la prohibició del nicab i del burca en espais públics o espais privats amb projecció a ús públic per considerar-ho contrari a l’«ordre públic». Així, també pretenen sancionar aquells que imposin el seu ús amb penes de presó d’un any i sis mesos a tres anys o de dos anys i mig a quatre anys si les víctimes són vulnerables o menors.
D’altra banda, inclou en la llei d’estrangeria noves infraccions greus, com les «activitats contràries a l’ordre públic» recollides en l’anomenada ‘llei mordassa’, i l’obligació d’expulsar els migrants que cometin aquest tipus d’infraccions, sense deixar-ho a la decisió d’un jutge, com passa actualment.
