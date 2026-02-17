Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Carnaval de SolsonaPlans cap de setmanaImam de RipollJardins de LlumNou GuimeràPle de SantpedorBaxi Manresa
instagramlinkedin

Congrés

Junts rebutjarà la llei de Vox per prohibir el burca però anuncia una llei pròpia

La iniciativa de la formació d’ultradreta podria tirar endavant amb el vistiplau del PP i l’abstenció dels postconvergents

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, i el diputat de Junts Josep Maria Cruset a l’arribar a una sessió plenària al Congrés dels Diputats, el 12 de febrer del 2026, a Madrid (Espanya)

La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, i el diputat de Junts Josep Maria Cruset a l’arribar a una sessió plenària al Congrés dels Diputats, el 12 de febrer del 2026, a Madrid (Espanya) / Alberto Ortega - Europa Press

May Mariño

Madrid

«Ni burca ni Vox». Amb aquestes quatre paraules, Junts ha deixat clar que està a favor de prohibir l’ús del burca i del nicab per les dones, però que no ho farà recolzant la proposició de llei que els de

defensaran aquest dimarts en el ple del Congrés per a la seva admissió a tràmit. Al seu lloc, els de

presentaran la seva pròpia iniciativa en la mateixa línia i que, a més, inclourà «la delegació a Catalunya de les competències estatals en matèria de seguretat i identificació de persones».

«Diem que no al burca perquè és opressió i perquè la llibertat i la seguretat de les dones no es negocia. Diem no al feixisme de Vox, al populisme i al fals bonisme de les esquerres», sentencien fonts postconvergents a l’anunciar el registre de la seva pròpia proposició de llei. El maig del 2025, la direcció de Junts ja va prendre la decisió d’intentar posar límit a l’ús del vel a Catalunya i així l’hi van traslladar als seus alcaldes.

En aquest sentit, les mateixes fonts assenyalen que aquesta decisió es podria haver adoptat al Parlament de Catalunya si s’hagués produït el traspàs de competències en immigració que van tombar al Congrés el PP, Vox i Podem. Així, argumenten ara el rebuig de la iniciativa del partit d’ultradreta: «Junts no ha votat mai una proposta de Vox al Congrés. Vox és un partit polític anticatalà, antifeminista i en contra dels drets humans que ha liderat la repressió contra Catalunya».

La iniciativa de Vox decaurà així aquest dimarts al votar-se la seva acceptació a tràmit. El PP havia de recolzar la norma, que més enllà de prohibir el burca també accelera l’expulsió de migrants. No obstant, sense l’abstenció de Junts serà impossible que el text prosperi i s’estamparà contra el mur del bloc de la investidura.

La iniciativa de Vox

La proposició de llei de Vox planteja la prohibició del nicab i del burca en espais públics o espais privats amb projecció a ús públic per considerar-ho contrari a l’«ordre públic». Així, també pretenen sancionar aquells que imposin el seu ús amb penes de presó d’un any i sis mesos a tres anys o de dos anys i mig a quatre anys si les víctimes són vulnerables o menors.

Notícies relacionades

D’altra banda, inclou en la llei d’estrangeria noves infraccions greus, com les «activitats contràries a l’ordre públic» recollides en l’anomenada ‘llei mordassa’, i l’obligació d’expulsar els migrants que cometin aquest tipus d’infraccions, sense deixar-ho a la decisió d’un jutge, com passa actualment.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Més de la meitat de les carrosses no assisteixen a la rua de carnaval de Berga
  2. Un despreniment talla la carretera que uneix Fonollosa amb Sant Joan i Manresa
  3. Declaració de la Renda 2026 a Catalunya: la deducció pel lloguer que et pot fer recuperar fins a 1.000 €
  4. L'esborrany del viatge del Papa a Catalunya tindria Montserrat entre els punts de visita
  5. Els lladres perfeccionen noves tècniques per a obrir panys: de l''impresioning' i el 'topolino' als xiclets de menta i els clips
  6. UGT a Renfe sobre el túnel on plou a dins: 'Qui va determinar que es podia passar de Calaf a Cervera amb tren no tenia coneixements
  7. El projecte executiu per soterrar els FGC a Manresa s’ha de tancar el març com a molt tard
  8. Conflicte entre Xavier Valls i TV3: la cadena obre expedient al periodista per la guerra amb 'Fanzone

Mor als 84 anys el reverend Jesse Jackson, històric líder dels drets civils als EUA

Mor als 84 anys el reverend Jesse Jackson, històric líder dels drets civils als EUA

L’alcalde de Calders, el més veterà del Moianès, deixarà el càrrec a final d’any

L’alcalde de Calders, el més veterà del Moianès, deixarà el càrrec a final d’any

El Baxi Manresa renova el contracte d'Álex Reyes fins al 2028

El Baxi Manresa renova el contracte d'Álex Reyes fins al 2028

Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»

Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»

Una veïna del bloc de Manlleu afectat per l'incendi: "Per sort estic viva i ho puc explicar"

Una veïna del bloc de Manlleu afectat per l'incendi: "Per sort estic viva i ho puc explicar"

El tram més perillós de la xarxa viària estatal: els 5,9 quilòmetres de l’N-340 a Mont-roig del Camp

El tram més perillós de la xarxa viària estatal: els 5,9 quilòmetres de l’N-340 a Mont-roig del Camp

Junts rebutjarà la llei de Vox per prohibir el burca però anuncia una llei pròpia

Junts rebutjarà la llei de Vox per prohibir el burca però anuncia una llei pròpia

Què sabem i què no sabem de l’incendi de Manlleu en el qual han mort cinc adolescents

Què sabem i què no sabem de l’incendi de Manlleu en el qual han mort cinc adolescents
Tracking Pixel Contents